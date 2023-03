Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Sommige websites hebben de foto’s die je ziet ‘verstopt’. Je kan deze niet opslaan via een simpele rechtermuisklik, maar natuurlijk zijn ze wel beschikbaar. Je kan in de brongegevens van de pagina zoeken, maar dat is een gedoe. Het is ook gewoon mogelijk om een extensie te downloaden via de Chrome Web Store die het werk voor je doet.

Stap 1: open de Chrome Web Store

Je kan op verschillende manieren de Chrome Web Store openen. Als je al extensies hebt geïnstalleerd, dan klik je op het kleine puzzelstukje aan de rechterkant van de zoekbalk en vervolgens op Extensies beheren. Je kan ook gewoon naar chrome.google.com/webstore gaan in je zoekbalk.

Stap 2: zoek de extensie

Op de Chrome Web Store kan je kiezen tussen thema’s en extensies. Er zijn verschillende extensies die hetzelfde doen. In de zoekbalk zoek je naar Image Downloader en dan moet je ervoor zorgen dat je er eentje downloadt met goede recensies. Voor deze workshop hebben we voor Image downloader – Imageye gekozen.

Stap 3: de extensie installeren

Als je op de pagina van de extensie kijkt, kan je doorbladeren voor reviews, gerelateerde extensies en een overzicht van alle functies. Als je tevreden bent met de extensie, dan klik je op de blauwe knop met Toevoegen aan Chrome. Vervolgens krijg je een pop-up met de vraag of je de Image downloader wil toevoegen aan de browser. In dit geval kan Image downloader gegevens op alle websites lezen en wijzigen en kan je downloads beheren.

Stap 4: foto opslaan via de extensie

Als je Image downloader eenmaal hebt toegevoegd aan Chrome, dan is de rest een makkie. Rechts naast de zoekbalk zie je het eerder genoemde puzzelstukje. Als je daarop klikt, krijg je een overzicht van de extensies die je hebt toegevoegd. Je kan ervoor kiezen om de extensie te pinnen, zodat je niet elke keer dit overzicht hoeft te openen. Vervolgens ga je naar een pagina van jouw keuze en klik je op het icoontje. De extensie moet even laden, maar dan heb je een volledig overzicht van elke foto op de pagina. Je kan ze één voor één downloaden, of je kan er meerdere tegelijkertijd selecteren en ze in bulk downloaden.