Enkele foto’s, een korte video met vakantieherinneringen of een pdf’je sturen, dat gaat nog via e-mail. Maar soms is het nodig om grote bestanden door te sturen. Of een heel fotoalbum. Daar is WeTransfer beter voor geschikt.

Stap 1: ga naar wetransfer.com

Surf naar wetransfer.com of geef de term in bij Google en ga via die weg. Of eventueel langs een andere zoekmachine (ja, die zijn er).

Stap 2: bestanden toevoegen

Klik op het plus-icoontje om de bestanden te selecteren die je wil versturen. Je kan aparte bestanden selecteren, verspreid over verschillende mappen. Of als alles al in eenzelfde map zit, kan je die gewoon in zijn geheel versturen. In totaal kan je zo 2 GB aan data (gratis) in één keer mailen. Je kan je transfer eventueel ook een naam geven.

Stap 3: e-mailadressen invullen

Geef jouw e-mailadres in en dat van de persoon of personen waar alles heen moet.

Stap 4: je contactpersoon informeren

Nu is het enkel nog een kwestie van te beslissen hoe je je contactpersoon of -personen wil laten weten dat er iets klaarstaat. Dat doe je door de drie puntjes aan te klikken om de opties te zien. Je kan kiezen voor een link om te copy-pasten (‘transferlink ophalen’). Die kan je dan delen met wie je wil. Wie de link heeft, kan die aanklikken en de data downloaden. Of je stuurt een mail met daarin een downloadlink (‘verstuur een e-mailtransfer’) en elk e-mailadres dat je bij de ontvangers hebt ingegeven, krijgt zo’n downloadlink dan in een mail. Als je voor die methode kiest, krijg je voor de zekerheid ook eerst een bevestigingscode gemaild, die je eerst moet ingeven. Daarna zal je ook via e-mail op de hoogte worden gehouden wanneer iemand een download heeft gedaan of wanneer de link bijna afloopt (die is steeds maar een aantal dagen geldig).

Gratis of betalende versie

De gratis versie van WeTransfer is vooral interessant voor particulieren. Tegen betaling heb je wel extra opties, zoals een langere vervaldatum instellen of een wachtwoord creëren. Bedrijven zullen hun medewerkers dan ook vaak vragen om de gratis versie liever niet te gebruiken voor veiligheidsredenen. Let natuurlijk zelf ook goed op dat je de downloadlink met de juiste mensen deelt.