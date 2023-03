Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wie vertrouwd is met oude versies van Windows, zal zich misschien afvragen wat er gebeurd is met de Administrator die vroeger standaard in het loginscherm te zien was. Bestaat die nog en hoe activeer je die? De Administrator-account bestaat wel degelijk in Windows 7, 8, 10 en 11, met het verschil dat die niet standaard geactiveerd is. Die account kan nochtans handig zijn wanneer je problemen met je pc probeert op te lossen of wanneer je graag meteen toegang hebt tot alle instellingen. We laten je zien hoe je de Administrator activeert.

Stap 1: opdrachtprompt als administrator uitvoeren

Eerst moet je de Opdrachtprompt als administrator uitvoeren. De werkwijze is in elke versie van Windows dezelfde. Druk op de zoekfunctie links onderaan in de taakbalk en typ ‘Opdrachtprompt’. Die verschijnt in de zoekresultaten. Rechtsklik erop en kies voor Als administrator uitvoeren. In plaats van te klikken kan je ook Ctrl+Shift+Enter indrukken met het zoekresultaat open, om de Opdrachtprompt als administrator uit te voeren.

Om de Administrator te activeren heb je de Opdrachtprompt nodig.

Stap 2: typ commando in Opdrachtprompt

De Administrator tevoorschijn toveren in het loginscherm doe je eigenlijk met één simpel commando. Tik deze instructie (zonder aanhalingstekens en punt): ‘net user administrator /active:yes. Druk op enter en Windows maakt de slapende Administrator wakker. Ter bevestiging verschijnt op de volgende lijn de tekst ‘De opdracht is voltooid’.

Met een simpel commando voeg je de Administrator toe aan het loginscherm van Windows.

Stap 3: controleer het loginscherm

Nu kan je je afmelden in Windows (of de pc herstarten) om te controleren of je aanpassing doorgevoerd werd. Naast je gewoonlijke gebruikersnaam zou nu ook de Administrator-account moeten opduiken. Wil je die toch weer onzichtbaar maken in het loginscherm (omdat je pc-probleem opgelost zijn, bijvoorbeeld), dan kan je de Administrator weer verbergen met het commando uit stap 2. Vervang de ‘yes’ simpelweg door een ‘no’.

Waarschuwing

Het ingebouwde Administrator-account heeft een pak meer bevoegdheden dan een gewone account met admin-rechten. Daarmee kan je per ongeluk problemen creëren in Windows. Bij twijfel gebruik je hem best heel voorzichtig en pas je niet zomaar een geavanceerde instelling aan. We raden dan ook aan om de ingebouwde Administrator weer uit te schakelen van zodra het probleem opgelost is. Tenzij je zelf een geavanceerde gebruiker bent, natuurlijk. Dan weet je ongetwijfeld wat je doet.

