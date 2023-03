Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Overdag is de felle, witte achtergrond van de meeste websites geen probleem, maar ’s avonds laat is dat een ander verhaal. De extensie Dark Reader activeert met één klik een dark mode op elke website. Sommige mensen gebruiken altijd de dark mode, terwijl andere zweren bij de light mode. Bij andere hangt hun voorkeur dan weer af van het moment van de dag. Apps op Android en iOS hebben vaak beide modi, maar websites houden het meestal bij de lichte modus met witte achtergrond. De extensie Dark Reader in Firefox kan gelukkig elke witte achtergrond in een zwarte achtergrond omtoveren.

Stap 1: Dark Reader installeren

Om te beginnen, gaan we Dark Reader installeren. De extensie is beschikbaar voor Chrome, Firefox, Edge en zelfs Safari. Ga naar de website https://darkreader.org/ en daar zie je een knop voor elke bovengenoemde browser. Wij gebruiken Firefox en daar kwamen we op de volgende pagina in de add-on store. Met één klik op de knop is Dark Reader toegevoegd aan je browser. Wanneer je nu een website bezoekt, zal Dark Reader automatisch alles donker maken.

Met één druk op de knop is Dark Reader geïnstalleerd.

Stap 2: instellingen personaliseren

Is de donkere modus van Dark Reader niet helemaal naar je zin? Verwijder de extensie dan niet té snel, want je kan nog het een en ander personaliseren in de instellingen. Door op het icoon van Dark Reader in de werkbalk van je browser te klikken, krijg je toegang tot instellingen. Hier kan je met de schuifbalken aanpassen hoe de dark mode er precies uitziet. Je kan bijvoorbeeld voor een sepia mode gaan, als je dat zou willen.

Personaliseer erop los.

Stap 3: uitzonderingen instellen

Niet elke website leent zich even goed tot een dark mode. Dark Reader blijft natuurlijk een extensie en geen ingebouwde dark mode, dus soms slaat hij de bal mis. Dat wil echter niet zeggen dat je je favorieten niet meer kan bezoeken zonder problemen. Klik opnieuw op het icoon in de werkbalk en ga naar het tweede tabblad Sitelijst. Hier kan je websites toevoegen die Dark Reader nooit in dark mode mag zetten.

Niet alles ziet er goed uit in het zwart.

Stap 4: Dark Reader verwijderen

Gaat het toch niet zoals gehoopt met Dark Reader? Door met je rechtermuisknop op het icoon in de taakbalk te klikken, kan je de extensie verwijderen. Dit kan ook via de add-on store van de browser in kwestie.

Je hebt Dark Reader zo weer verwijderd.

Lees ook: Zo activeer je donkere modus in Windows 10 en 11