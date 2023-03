Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Smartphones hebben ons leven op korte tijd drastisch veranderd, van het communiceren met anderen, tot het delen van informatie en het uitvoeren van dagelijkse taken. Ook betalen met je smartphone is een mogelijkheid. Met de opkomst van digitale portemonnees en contactloze betalingstechnologieën, wordt het steeds gemakkelijker om je telefoon te gebruiken om goederen en diensten te kopen. We leggen je uit hoe je dat kan doen met zowel een Android-smartphone als een iPhone.

Betalen met je smartphone kan op 2 manieren: via een QR-code of met een NFC-chip. Beide methoden hebben hun eigen voordelen en werken op verschillende manieren. In dit artikel gaan we dieper in op die laatste optie.

Als je betaalt via de NFC-functionaliteit hoef je je telefoon alleen maar in de buurt van de betaalterminal te houden en wordt de betaling contactloos verwerkt. NFC-betalingen werken alleen met smartphones die over een NFC-chip beschikken. Dit soort chip zit bijvoorbeeld ook in je contactloze bankkaart. De betaling loopt op iPhones via Apple Pay, op Android-smartphones via Google Wallet.

Ben je op zoek naar een smartphone waarmee je contactloos kan betalen? Hier vind je alle smartphones die over een NFC-chip beschikken.

Betalen met je Android-smartphone

Als je contactloos wil betalen met een Android-smartphone, moet je eerst de NFC-functionaliteit inschakelen in de instellingen. Eens je dat gedaan hebt, ben je klaar om een bankkaart toe te voegen aan Google Wallet.

Stap 1 / Bankkaart toevoegen

Open Google Wallet en klik onderaan op Toevoegen aan Wallet. Kies hier je bank en vul simpelweg je kaartnummer en vervaldatum in (indien nodig ook de beveiligingscode). Na een korte beveiligingscheck van je bank is deze klaar voor gebruik.

Stap 2 / Contactloos betalen met je gsm

Je kan in de winkel met je smartphone betalen door simpelweg je gsm in de buurt van de betaalterminal te houden. (NFC-functionaliteit moet hiervoor ingeschakeld staan) Het bedrag zal dan automatisch afgetrokken worden van de betaalkaart die je gekozen hebt voor contactloze betalingen, handig he?

Betalen met je iPhone

Betalen met een smartphone van Apple verloopt via Apple Pay. Net zoals bij Android, dien je eerst je gewenste bankkaarten toe te voegen vooraleer je dit kan gebruiken.

Stap 1 / Bankkaart toevoegen

Open de Wallet-app en tik rechts bovenaan op het plusje om een kaart toe te voegen. Je krijgt nu de keuze om een betaalkaart of een openbaarvervoerkaart toe te voegen. Kies voor Betaalkaart of creditcard. Nu krijg je een lijst te zien van alle banken die Apple Pay ondersteunen. Zoek je bank in de lijst of gebruik het zoekveld.

Het verschilt van bank tot bank hoe je je kaart kan toevoegen aan Apple Pay. Bij sommige banken loopt het toevoegen van de kaart via de app van de bank zelf. Volg de stappen op je scherm om je kaart toe te voegen.

Stap 2 / Contactloos betalen met je gsm

Nu je een bankkaart heb toegevoegd, ben je helemaal klaar om te betalen met je gsm. Als je contactloos wilt betalen druk je twee keer op de zijknop van je iPhone. Dit opent Apple Pay. Je zal je smartphone nu moeten ontgrendelen met FaceID of je toegangscode. Houd je toestel dicht bij de betaalterminal en wacht tot de betaling voltooid is.