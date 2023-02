Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Heb je af en toe wat moeite om de juiste e-mails te vinden in je Gmail-inbox? Met filters in Gmail kan je je inbox beter organiseren, ook op je Android-telefoon. De inboxen van onze e-mailadressen puilen binnen de kortste keren uit, en je moet over een goede discipline bezitten om ze altijd opgeruimd en overzichtelijk te houden. Als je vaak je e-mails moet raadplegen vanop je smartphone, dan zorgt dit kleine formaat er vaak voor dat het nog minder praktisch wordt. Gmail kreeg op het eind van 2021 op Android-toestellen echter een handige functie die je in staat stelt om aan de hand van enkele zoektermen makkelijker door je mails heen te bladeren. Er zijn geen enorm geavanceerde functies, maar toch genoeg om alles terug te vinden. We laten je zien hoe je ermee aan de slag kan, zodat je nooit meer lang moet liggen scrollen doorheen je mailbox.

Open je Gmail-app en ga naar de zoekbalk

Het werken met de verschillende filters is niet zo moeilijk, omdat ze ook niet gigantisch ver verstopt zitten. Om te beginnen moet je eerst op je Android-smartphone de Gmail-app openen. Vervolgens tik je bovenaan in de zoekbalk, waarna je daaronder de nodige filters ziet opduiken. Als je die niet ziet staan, dan bestaat de kans dat je de Gmail-app van een update moet voorzien voordat dit allemaal zichtbaar wordt. Doorgaans is dat wel niet nodig.

Dankzij de handige filters kan je nu makkelijk al je e-mails terugvinden.

Stel je filter in

Door op een van de verschillende filters te drukken, zal je aan de hand van die informatie kunnen zoeken. Zo heb je bijvoorbeeld de afzenders, bestemmelingen van en datum waarop de e-mail is verzonden. Daarnaast kan je ook filteren op basis van de bijlages in de mail. Of het nu om documenten, presentaties, video’s of afbeeldingen gaat: je vindt er alles mee.

Kies uit een reeks verscheidene bijlages om op te zoeken.

