Behoorlijk wat kleinere programma’s gebruiken Java, een programmeertaal met een eigen bibliotheek die je apart moet installeren op je computer. Je Java-versie controleren? We laten zien hoe je dat doet in Windows 11.

Java is een bijzondere programmeertaal. Ze is vrij eenvoudig onder de knie te krijgen, waardoor vooral kleinere apps er dankbaar gebruik van maken. Het wordt echter ook gebruikt door hackers en ontwikkelaars van malware. Daarom is het belangrijk dat je gebruikmaakt van de nieuwste en meest betrouwbare versie van Java, maar ook dat je oude versies opschoont. Hoe weet je echter dat je gebruikmaakt van de nieuwste versie? Dat gaan we je nu laten zien.

Belangrijk om te weten: oude versies van Java kan je zonder problemen van je computer verwijderen. Zo krijg je weer extra ruimte op je harde schijf. Java raadt bovendien aan dat je het programma van je computer verwijdert als er een halfjaar geen gebruik van is gemaakt. Dat is natuurlijk lastig te controleren, maar ontbreekt het voor bepaalde programma’s, dan krijg je vanzelf een melding om Java opnieuw te installeren. Je kan er dus eigenlijk niets fout mee doen.

Java-versie controleren

De makkelijkste manier om jouw Java-versie te controleren is door naar het vergrootglas te gaan, rechtsonder in beeld, en About Java in te typen. Je krijgt nu een pop-upvenster met de geïnstalleerde versie te zien. Een andere manier is om de Terminal te openen (Windows+X, Terminal (Beheerder)). Met het commando Java – version krijg je de huidige versie te zien.

Voor je begint, moet je eerst weten wat de status is.

Java updaten

Is jouw versie lager dan versie 8? Ga dan naar het vergrootglas linksonder en type Java Check for Updates. De nieuwe versie wordt nu gedownload en geïnstalleerd. Ga vervolgens naar Menu > Instellingen > Apps > Geïnstalleerde apps en verwijder alle oudere versies, zodat je nog maar één Java-installatie hebt staan.

Er kan er maar één de beste zijn.