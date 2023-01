Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wie Microsoft Teams voor zijn werk gebruikt, kent wellicht het irritante oproepdeuntje, waarvan we tegenwoordig allemaal haast een degout gekregen hebben. Maar wat als we je vertellen hoe je er vanaf raakt? Onze favoriete alternatieve ringtone heet Remix. En het is exact dat: hippe beats onder een geremixte versie van de standaardringtone. We waarschuwen je alvast over de mogelijke bijwerking: je kan oproepen missen omdat je de ringtone nog wat langer wil laten spelen. Wij werden er alvast goedgeluimd van. Je ringtone aanpassen in Teams? Dat kan via deze stappen.

Stap 1: open de instellingen

In het startscherm van Teams is het niet overduidelijk waar je de instellingen terugvindt. Het enige tandwiel in het hoofdscherm brengt je naar je het beheer voor al je Teams. Daar moet je dus niet zijn. Ben je ingelogd met een account, dan zie je links van die badge (rechts bovenaan) drie puntjes staan. Klik erop en je komt in de instellingen van Teams. Als alternatief kan je in de taakbalk van Windows rechtsklikken op het Teams-icoontje en Instellingen kiezen.

De programma-instellingen van Teams vind je hier terug.

Zo zien de Instellingen eruit als je ze opent.

Stap 2: ga naar het tabblad Oproepen

Beltonen aanpassen kan onder de categorie Oproepen. Dat tabblad vind je als laatste in de lijst. Selecteer het en dan zijn we er bijna.

Het tabblad Oproepen staat onderaan.

Stap 3: kies voor Remix (of iets anders)

Beneden vind je als voorlaatste vette titel Beltonen. Klik op het drop-downmenu om je opties af te wegen. Je krijgt er de keuze uit 16 verschillende beltonen. Onze favoriete was toch wel Remix. Wedden dat je hem een paar keer na elkaar wil afspelen eens je op de playknop geduwd hebt? Duid hem aan en sluit de instelling. Teams slaat je voorkeur automatisch op. En nu… maar wachten op die volgende call om inwendig even uit de bol te gaan.

Even uit de bol gaan met Remix kan je door de werkdag helpen.