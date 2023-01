Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

JFIF is niet het meest gangbare bestandsformaat, hoewel het misschien wel het meest flexibele is. Hoe converteer je JFIF naar het meest voorkomende JPEG? We bekijken een aantal opties. Wanneer je bestanden wil gebruiken in je documenten, website of brochures, is het vervelend als jouw programma niet overweg kan met het gegeven bestandsformaat. JFIF is voor fotografen een bekende indeling, maar niet alle software kan ermee overweg. Wij laten je zien hoe je heel eenvoudig deze afbeeldingen converteert. JFIF staat voor JPEG File Interchange Format en is eigenlijk een bitmap, met JPEG-compressie. Zoals de naam doet vermoeden, kan je er alle kanten mee op.

Optie 1: in de app Foto’s

De makkelijkste manier is om de foto te openen in de standaard Windows-app Foto’s. Ga vervolgens bovenin naar het menu, klik op Opslaan als (CTRL+S) en verander de extensie in .jpg of .png. Het bestand wordt nu voor je geconverteerd naar het meer gangbare formaat.

De standaardsoftware van Windows is stiekem heel veelzijdig.

Optie 2: in de app Paint

Eenzelfde techniek kan je gebruiken met de standaard Windows-app Paint. Open de afbeelding en ga bovenin naar het menu Bestand, klik op Opslaan als (CTRL+S) en kies uit de lijst de gewenste extensie. Het bestand wordt nu voor je geconverteerd naar het meer gangbare formaat.

Zelfs Paint kan je uit de brand helpen.

Optie 3: Photoshop Express

Ikzelf gebruik Photoshop Express als standaard fotobewerker. Deze gratis en supereenvoudige versie van Photoshop biedt de mogelijkheid om je foto’s aan te passen, bij te snijden én op te slaan als een ander bestandsformaat. Open je JFIF in Photoshop Express en klik op Opslaan/Delen. Kies voor Opslaan en selecteer de gewenste bestandsnaam en extensie.

Wat ons betreft gaat er weinig boven Photoshop Express.

Stap 4: online omzetten

Het is bijna niet nodig om deze stap uit te voeren, maar je kan hem ook online omzetten. Via cloudconvert.com/jfif-to-jpg kan je een JFIF-afbeelding uploaden, om hem vervolgens als JPEG te kunnen downloaden. Klik op de button Select File en upload je afbeelding. Na een paar seconde komt er een pop-upvenster, van waaruit je de nieuwe afbeelding kan downloaden.

Online converteren is altijd een optie.