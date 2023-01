Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Monitoren zijn tegenwoordig een stuk sneller dan de oude CRT-beeldbuizen van vroeger. Veel van deze beeldschermen hebben ook een hogere verversingssnelheid waardoor alles soepeler aanvoelt. Maar die moet je wel nog eerst zelf veranderen. Vroeger beschikte elke monitor over 60 Hz en hoewel dit vaak op kantoor nog wel het geval is, zijn er zat monitoren die over een hogere refresh rate of verversingssnelheid beschikken. Het probleem is dat je dit vaak zelf moet aanpassen. Anders maak je niet volledig gebruik van je beeldscherm.

Zo kan je de refresh rate van je monitor aanpassen

Stap 1: open de beeldscherminstellingen

De makkelijkste manier om naar de beeldscherminstellingen te gaan, is via het bureaublad. Rechterklik op het lege bureaublad en selecteer beeldscherminstellingen in het menu. Het is ook mogelijk om via de startknop op instellingen te drukken, en vervolgens op systeem te klikken.

Stap 2: zoek de geavanceerde beeldscherminstellingen

In de beeldscherminstellingen kan je verschillende zaken veranderen zoals de beeldschermresolutie, de stand van het beeldscherm en als je meerdere monitors hebt of je het beeldscherm wil dupliceren of wilt uitbreiden. Voor de verversingssnelheid druk je op Geavanceerde beeldscherminstellingen onderaan de pagina.

Stap 3: de refresh rate aanpassen

Als je in de geavanceerde beeldscherminstellingen zit, dan krijg je een overzicht van de beeldscherminformatie van jouw monitor(s). De meeste monitoren staan automatisch op 60 Hz, terwijl ze beduidend hoger aankunnen. Om dit te veranderen, ga je naar vernieuwingsfrequentie en selecteer je de hoogste refresh rate.

Stap 4: de instellingen behouden

Als je de hoogst mogelijke verversingssnelheid hebt gekozen, dan gaat je scherm even flikkeren en krijg je een optie om de beeldscherminstelling te behouden of ongedaan te maken. Klik op wijzigingen behouden en dan kan je verder genieten van je snellere monitor.