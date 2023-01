Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ben je met kilo’s, meters en liters aan het rekenen in Excel en moet je een bepaalde eenheid omzetten? Dan hoef je daarvoor niet buiten het programma te gaan. Excel heeft er namelijk een ingebouwde functie voor. Maateenheden zijn erg verschillend, soms zelfs van regio tot regio (met name de VS). Een vloeistof, afstand of oppervlakte kan op allerlei manieren gemeten worden. Meestal ken je de omzetformule niet vanbuiten, maar is er ook geen beginnen aan om allemaal verschillende afmetingen online om te gaan zetten. Excel heeft gelukkig een handige formule waarmee je een heleboel maateenheden vlotjes kunt omzetten.

Stap 1: geef een eenheid in

Maak in Excel een nieuwe spreadsheet aan, of open een reeds bestaand document. Geef een cijfer in met een maateenheid van keuze. Wij kozen in dit geval temperatuur en afstand als voorbeeld: 28 graden (Celsius) en 340 meter. Het ingeven van labels zoals temperatuur en afstand is niet verplicht, maar zorgt wel voor meer overzicht.

Er zijn nog veel meer opties dan enkel temperatuur en afstand.

Stap 2: kies een eenheid

Geef in een leeg vak =CONVERTEREN in. De formule voor de functie verschijnt vanzelf. Selecteer als eerste het vak met het originele cijfer, bij ons is dat dus 28 of 340. Typ daarna een puntkomma. Dan krijg je vanzelf een reeks maateenheden die je kan omzetten. Eerst moet je de eenheid ingeven waarvan je gaat omzetten. Niet alle labels zijn even vanzelfsprekend, dus het kan zijn dat je door de lijst moet scrollen in plaats van meteen een eenheid in te geven. Het is ook belangrijk dat je de gekozen eenheid tussen aanhalingstekens ingeeft. In ons voorbeeld typen we “C” voor Celsius en “m” voor meter.

Elke eenheid heeft zijn eigen afkorting in de formule.

Stap 3: kies eenheid voor conversie

Zodra je een starteenheid hebt gekozen, krijg je automatisch een gefilterde lijst met de resterende omzetopties. Bij de temperatuur kiezen we “F” van Fahrenheit, bij de afstand nemen we “mi” van mijl. Tik de afkorting in of dubbelklik op de optie in het lijstje. Daarna kan je de formule optioneel nog afsluiten met een haakje, maar meestal maakt Excel de formule automatisch af als je op Enter drukt. Je ziet nu dat 28 graden Celsius omgezet werd naar 82,4 graden Fahrenheit. De afstand van 340 meter werd omgezet naar 0,211266 mijl. Desgewenst kan je het aantal decimalen verkleinen en zo bijvoorbeeld een resultaat van 0,2 mijl bekomen.

Excel stelt automatisch de mogelijke omzetopties voor.

Stap 4: andere opties

Er zijn nog veel meer andere opties om maateenheden om te zetten in Excel. Zo maakten wij nog een conversie van 1650 gram naar 3,637627 pond. Indien gewenst, kan je het aantal decimalen verkleinen naar bijvoorbeeld 3,64 pond. Zo lijkt de omgezette eenheid iets ordelijker en overzichtelijker.