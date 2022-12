Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Onnodige systeembestanden kunnen soms langzaam maar zeker onnodige schijfruimte op je harde schijf in beslag nemen. Een groot deel van die ongebruikte bestanden kan je gelukkig makkelijk verwijderen met een paar handige tools. Als je steeds minder schijfruimte vrij hebt op je laptop of pc heb je niet zo veel keuze: of je koopt een grotere harde schijf of je probeert wat ruimte vrij te maken door bestanden te wissen. Vandaag tonen we je hoe je misschien wel enkele GB vrij kan maken door je WinSXS map te verkleinen. In die map zitten namelijk alle systeemcomponenten van je besturingssysteem en veel van die bestanden heb je na verloop van tijd niet meer nodig.

Bestanden opruimen met Taakplanner

Tenzij je nog met Windows 7 werkt, heeft je pc een ingebouwde functie om overbodige systeemcomponenten die al langer dan 30 dagen niet gebruikt werden, te wissen. Typ links onderaan in de zoekbalk Taakplanner en wacht tot de app opent. Zoek in het linkervenster naar de map Microsoft, vervolgens Windows en tot slot Servicing. Zodra je klikt op de map Servicing, zou de functie StartComponentCleanup moeten verschijnen. Klik op Uitvoeren. Als bij Status Gereed staat, is de functie correct ingeschakeld.

Bestanden verwijderen met Schijfopruiming

Om ongebruikte bestanden handmatig te verwijderen kan je gebruikmaken van de app Schijfopruiming. Selecteer de schijf die je wenst op te ruimen (meestal is dat de C:-schijf). Klik op de bestanden die je wil verwijderen en klik vervolgens op ‘OK’. Windows vraagt nog even of je zeker bent dat je de bestanden wil wissen, klik op ‘Bestanden verwijderen’ om te bevestigen. Je kan ook op Systeembestanden opschonen klikken om overbodige (oude) updatebestanden te verwijderen.

Bestanden opruimen met de Opdrachtprompt

Typ ‘Opdrachtprompt’ in de Windows zoekbalk. In het overzichtsvenster kies je de optie ‘Als administrator uitvoeren’. Windows vraagt of je wil toestaan dat de app wijzigingen aan je apparaat aanbrengt. Klik op ‘Ja’. Je kan de volgende opdrachten kopiëren en daarna plakken in de Opdrachtprompt.

Gebruik de opdracht hieronder om alle oude systeemcomponenten te verwijderen, ook als ze minder dan 30 dagen ongebruikt bleven.

DISM.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup

De volgende opdracht verwijdert bestanden die nodig zijn voor het verwijderen van servicepacks. Na het uitvoeren van deze opdracht kun je geïnstalleerde servicepacks niet meer verwijderen:

DISM.exe /online /Cleanup-Image /SPSuperseded

Het volgende commando zal alle oude versies van de systeemcomponenten verwijderen. Je kan geïnstalleerde servicepacks of updates niet meer verwijderen nadat dit is voltooid:

DISM.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase

Verwijder Windows-onderdelen

Typ Configuratiescherm in de Windows-zoekbalk. Ga naar Programma’s en klik vervolgens bij Programma’s en onderdelen op Windows-onderdelen in- of uitschakelen. Alle onderdelen die niet aangevinkt staan in deze lijst, zijn overbodige bestanden die zich allemaal in de WinSXS-map bevinden. We moeten er wel bij zeggen dat deze onderdelen niet erg veel plaats innemen. Verwijder ze dus alleen als je na alle bovenstaande stappen nog altijd schijfruimte tekort komt. Mocht je de bestanden later toch weer nodig hebben, stelt Windows wel zelf voor om de bestanden te downloaden. Je kan dus niet erg veel verkeerd doen.

Open opnieuw de Opdrachtprompt als Administrator. Tik onderstaande opdracht in om te zien welke onderdelen je eventueel kan verwijderen. Maak je trouwens geen zorgen over het stukje ‘English’. Ook al staat je computer in het Nederlands, mag je deze opdracht zo overnemen.

DISM.exe /Online /English /Get-Features /Format:Table

Om een functie te verwijderen, gebruikt je het volgende commando, waarbij je NAME vervangt door de naam van de functie die je wilt verwijderen. Je kan de naam van de functie die je nodig hebt uit de tabel halen die je met de opdracht hierboven had opgeroepen.

DISM.exe /Online /Disable-Feature /featurename:NAME /Remove

Als je de opdracht /Get-Features opnieuw uitvoert, zie je nu dat de functie de status “Disabled with Payload Removed” heeft in plaats van alleen “Disabled”. Zo weet je dat hij geen ruimte inneemt op de harde schijf van je computer.

