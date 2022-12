Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Koppel je jouw laptop of tablet niet graag aan een openbare hotspot? Met een goed mobiel abonnement kan je daar gebruik van maken. Zo stel je een hotspot in op je smartphone. Door je smartphone te gebruiken als hotspot, deel je eigenlijk je mobiele internet met apparaten die enkel wifi ondersteunen. Dat kan ontzettend praktisch zijn als je buitenshuis werkt, zoals op een flexplek of op vakantie. Je eigen wifi hotspot maken? We laten je zien hoe dat kan.

Stap 1: verander de naam van je smartphone (iOS)

Apple gebruikt de naam van je smartphone als naam voor je mobiele hotspot. Wil je de naam van je hotspot veranderen naar iets herkenbaars, dan zal je dus de naam van je iPhone moeten veranderen. Ga daarvoor naar Instellingen > Algemeen > Info. Pas de naam aan en klik op OK.

Geef je telefoon een goede en herkenbare naam.

Stap 2: hotspot activeren

Om je hotspot vervolgens aan te zetten, ga je naar Instellingen > Persoonlijke hotspot. Daar kan je hem aanzetten wanneer je hem nodig hebt, maar ook een wachtwoord instellen. Stel een wachtwoord in dat makkelijk door te geven is, als je jouw verbinding deelt met anderen, of zorg dat je het thuis al hebt ingesteld op je laptop of tablet. Heb je de hotspot niet meer nodig? Schakel die dan uit.

Beveilig je systeem door de hotspot uit te schakelen als je die niet (meer) nodig hebt.

Stap 3: verander de naam van je smartphone (Android)

Android heeft wel een aparte afdeling waar je de naam van je hotspot kan instellen, los van de naam. Ga daarvoor naar Instellingen > Verbinding en delen > Persoonlijke hotspot > Hotspot instellingen. Daar kan je zowel de naam van de hotspot als het gewenste wachtwoord invoeren. Via Instellingen > Verbinding en delen > Persoonlijke hotspot kan je de hotspot vervolgens in- of uitschakelen. Door de vele Android-skins als IMUI en EMUI kunnen deze functies soms op een iets andere plek te vinden zijn.

Android heeft het toch wat praktischer ingedeeld, met alle informatie bij elkaar.

Stap 4: verbinden met de hotspot

Hoe maak je tot slot verbinding met je wifi-hotspot? Heel eenvoudig. Open de wifi-instellingen van je laptop of tablet, zoek naar de naam die je jouw hotspot hebt meegegeven en voer het zelfbedachte wachtwoord in. Een kind kan de was doen.

De laatste stap: verbinding maken.