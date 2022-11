Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Sinds iOS 11 maakt Apple foto’s in het slimme en efficiënte HEIC-formaat. Jammer genoeg kan niet alle software op Windows-pc’s daar even goed mee overweg. Wil je foto’s in HEIC omzetten naar JPEG (dat veel gangbaarder is)? Wij laten je zien hoe.

Zo kan je foto’s van HEIC omzetten naar JPEG

Optie 1: via de app Bestanden

De makkelijkste manier om foto’s te converteren is via de app Bestanden, die standaard op je iPhone of iPad staat. Kies daar Op mijn telefoon. Hou je vinger op een leeg deel van het volgende scherm en maak een map die je een naam meegeeft als JPEG-foto’s.

Kies de beste beelden.

open de app Foto’s

Open vervolgens de app Foto’s en selecteer beelden die je graag wil converteren van HEIC naar JPEG. Tik linksonder op het icoon Delen. Kies voor Kopieer foto’s. Ga vervolgens naar de app Bestanden en open de zojuist gemaakte map, JPEG-foto’s. Houd je vinger op een lege plek en kies Plakken. Je foto’s worden nu omgezet naar JPEG, wat je ook terugziet in de bestandsnaam.

Kopiëren en plakken… net als in een fotoalbum.

Optie 2: via e-mail

Een wat omslachtige manier, maar wel eentje die werkt, is om foto’s om te zetten door het sturen van een e-mail. Selecteer foto’s in de Foto-app en deel ze via een mail: deze worden bij het verzenden automatisch omgezet naar JPEG. Let wel dat je met deze methode gebonden bent aan de maximale groottes van een mail: deze functie is dus niet geschikt voor het omzetten van grote hoeveelheden foto’s.

De omslachtige manier werkt prima voor twee of drie foto’s.

Optie 3: HEIC uitschakelen

Hoewel HEIC-foto’s in alle opzichten beter zijn dan JPEG’s, kan het zijn dat je deze functie wil uitschakelen, zodat je alle foto’s neemt als JPEG. Open daarvoor de app Instellingen en ga naar Camera > Bestandsstructuren > Meest compatibel. In dit menu kan je overigens ook meer aanpassingen doen in het maken van foto’s, zoals de beeldkwaliteit van video.

Zo hoef je nooit meer te converteren.

Lees ook: Koopgids externe schijven: de beste draagbare opslag