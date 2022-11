Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wist je dat je de icoontjes op je desktop naar smaak kan aanpassen? Zo zit je niet vast aan de standaardpictogrammen. We leggen je in slechts vier stappen uit hoe je de icoontjes van de snelkoppelingen aanpast. De desktopicoontjes van Windows zijn al jarenlang ongewijzigd gebleven. Tijd om je desktop eens op te smukken en een eigen stijl te geven. Je kan daarbij kiezen uit de honderden icoontjes die Microsoft doorheen de jaren aan het besturingssysteem heeft toegevoegd, of zelf icoontjes kiezen. Ga je voor dat laatste, let er dan op dat ze geschikt zijn voor Windows. Zulke geschikte icoontjes vind je onder andere op websites als iconarchive.com of deviantart.com en door te zoeken op ‘Free icons’. Als je de icoontjes downloadt, zorg er dan voor dat het nooit gaat om installatiebestanden (zoals .exe of .msi), maar altijd om gebundelde SVG-, ICO-, PNG- of ICNS-icoontjes. Op die manier ben je er zeker van dat je geen virussen op je systeem installeert, terwijl je enkel probeert de icoontjes aan te passen. Voor de stappen hieronder richten wij ons overigens uitsluitend op het wijzigen van de icoontjes.

De icoontje aanpassen in Windows 11 doe je zo

Stap 1: sla de icoontjes op

Zoals eerder gezegd kan je via websites als IconArchive of DeviantArt gratis icoontjes downloaden voor Windows. Als je ze eenmaal hebt gedownload, zorg er dan voor dat je ze op een handige locatie opslaat. Zo hoef je bij de vervolgstappen niet oneindig meer te zoeken naar de icoontjes. Als je de pictogrammen eenmaal hebt opgeslagen of je simpelweg wil gebruikmaken van Windows’ standaardiconen, dan is het tijd om de aanpassingen daadwerkelijk door te voeren. Open daarvoor het instellingenmenu van Windows en klik links op het tabblad Persoonlijke instellingen.

Ga op zoek naar de afbeeldingen die je graag als nieuwe icoontjes wil gebruiken.

Stap 2: thema aanpassen

In het tabblad Persoonlijke instellingen vind je als derde optie Thema’s. Klik daarop en kies daarna direct voor de optie Instellingen voor bureaubladpictogrammen. Goed om te weten is dat we ons in deze workshop focussen op de iconen op je bureaublad. Andere pictogrammen kan je uiteraard ook wijzigen, maar dat loopt wel via andere instellingen. Zodra je op Instellingen voor bureaubladpictogrammen klikt, krijg je een lijst met een vijftal standaardpictogrammen te zien. Bovenaan kan je selecteren welk pictogram je wil aanpassen; je selecteert er dus het best één per keer om de pictogrammen elk een afzonderlijk uiterlijk te geven. Van zodra je het gewenste pictogram hebt gekozen om te wijzigen, in dit geval Prullenbak, kies je voor Ander pictogram. Je ziet vervolgens een lijst met standaardiconen.

We richten ons in deze workshop op de icoontjes van het systeemthema.

Stap 3: kies het gewenste pictogram

Nu zit er eigenlijk nog weinig anders op dan te kiezen uit de standaardiconen, of een pictogram te kiezen dat je op je computer hebt gedownload. Hiervoor moet je op Bladeren klikken, en vervolgens naar de map navigeren die je hebt aangemaakt om de afbeeldingen in op te slaan. Klik op een van de afbeeldingen en kies voor Openen om hem te kiezen als nieuw pictogram voor de prullenbak. Je bent daarmee overigens nog niet helemaal klaar. Om het proces definitief te maken, klik je vervolgens nog op OK en Toepassen. Pas als je op toepassen hebt geklikt, wijzigt Windows het pictogram op alle locaties in het besturingssysteem. Voordat je op toepassen klikt, kan je dus nog zonder zorgen een ander pictogram kiezen.

Per bureaubladpictogram kan je een nieuwe afbeelding selecteren en toepassen.

Stap 4: terug naar standaard

Is er iets misgelopen bij het toepassen van het icoontje of ben je achteraf toch niet zo’n grote fan van het pictogram dat je selecteerde? Je kan dan nog altijd terug naar de standaardpictogrammen van Windows. Via hetzelfde menu waar we de nieuwe pictogrammen hebben geselecteerd, kan je ook terugkeren naar de standaardwaarden. Klik daarvoor op de knop Standaardwaarden herstellen.



