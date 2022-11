Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Kadaza steekt het concept van de klassieke startpagina in een modern jasje en geeft je een gepersonaliseerd vertrekpunt voor al je onlineverkeer. In deze workshop laten we je zien hoe je Kadaza kan aanpassen aan jouw voorkeuren.

Stap 1: de indeling veranderen

Als je voor het eerst naar Kadaza.be surft, krijg je een standaardindeling te zien, met vier rijen tegels naar populaire websites. Het handige aan Kadaza is dat je die indeling volledig naar jouw wensen kan aanpassen en bewaren. En dat zonder te hoeven registreren met een account. Klik in de blauwe Home-balk op het pennetje om de indeling te bewerken. Je kan nu de bestaande tegels verplaatsen en bijvoorbeeld de snelkoppelingen die jij wil helemaal bovenaan zetten. Klik op Opslaan en je nieuwe indeling wordt bewaard.

Om te beginnen kan je de basisindeling alvast wijzigen.

Stap 2: zelf tegels toevoegen

Als je Kadaza nog verder wil personaliseren, kan je ook zelf tegels toevoegen. Klik in de blauwe Home-balk opnieuw op het potloodje. Er verschijnen nu potloodjes bij alle huidige tegels. Kies het vakje dat je wil wijzigen door op het bijhorende potloodje te klikken. Er opent nu een zoekvak waarin je vrij op zoek kan gaan naar de website die je wil toevoegen. Herhaal het proces totdat je al je favoriete webadressen toegevoegd hebt. Van zodra je daar klaar mee bent, kan je stap 1 opnieuw uitvoeren om de startpagina nog meer naar jouw hand te zetten.

Via de zoekfunctie kan je al je favoriete websites toevoegen.

Als startpagina instellen

Als je Kadaza wil gebruiken als startpagina in je browser, dan moet je dat uiteraard nog even instellen. Ook dat is supereenvoudig. Linksbovenaan zie je immers de link Stel in als startpagina. Dat kan ook onderaan de pagina via de grote blauwe knop. Veel Kadaza-plezier!