Heel wat mensen maken dankbaar gebruik van de diensten van Google: bijvoorbeeld voor het binnenhalen, organiseren en afhandelen van e-mail. Maar hoe houd je het professioneel? Juist: door een afbeelding toe te voegen aan je handtekening.

Stap 1: log in op Gmail

Deze functie kan je enkel instellen vanop een desktopcomputer. Heb je eenmaal een handtekening gemaakt, dan kan je die op ieder mobiel apparaat en elke app-versie gebruiken. Maar… soms heb je gewoon meer instelmogelijkheden nodig, en die ruimte krijg je op een groter beeldscherm. Surf dus naar gmail.com en log in met je persoonlijke gegevens.

Stap 2: vind de juiste instelling

Ben je ingelogd in Gmail, tik dan rechtsboven op het tandwieltje en kies voor Alle instellingen bekijken. Scrol in het tabblad Algemeen een goed stuk naar beneden. Daar vind je de instellingen voor je handtekening. Je vindt daar een tekstvak waar je jouw naam- en adresgegevens kan invoeren. Met de knoppen eronder kan je tekst vetgedrukt of cursief maken en het lettertype aanpassen.

Stap 3: de afbeelding invoegen

Je kan een afbeelding invoegen op de plek van je cursor door te tikken op het vierkantje met de twee bergen. Je kan vervolgens een afbeelding toevoegen uit je Google Drive, maar je kan ook een nieuwe afbeelding uploaden vanaf je computer. Dat kan in de formaten Klein, Medium, Groot of Origineel. Wil je de afbeelding op een andere plek? Dan kan je hem verslepen. Houd rekening met beperkte mogelijkheden wat betreft tekstomloop en uitlijning: die zijn er simpelweg niet.

Stap 4: meerdere handtekeningen instellen

Wist je trouwens dat je meerdere handtekeningen kan instellen? Het is praktisch (en prettig voor de ontvanger) als je in de eerste mail je volledige handtekening gebruikt, maar in reacties en antwoorden een kortere variant gebruikt, bijvoorbeeld zonder je uitgebreide contactgegevens. Maak twee handtekeningen aan, voor ieder doel een, en selecteer welke je wil gebruiken bij een nieuwe mail of antwoorden. Deze functies vind je bij Standaardinstellingen voor handtekening.

