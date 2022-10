Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Maak je je soms zorgen dat de inhoud van gevoelige Word-documenten wel eens in de handen van ongure types terecht kan komen? Je Word-documenten beveiligen met een wachtwoord? We laten je stap voor stap zien hoe dat moet.

De kans is groot dat je het zelf al een keertje hebt meegemaakt: je zit thuis of op kantoor te werken aan een Word-document, en je hebt eigenlijk liever niet dat geïnteresseerden zomaar in jouw bestanden komen rondneuzen. We denken hier bijvoorbeeld aan een verjaardagscadeau waar niet iedereen van op de hoogte mag zijn. Je kan natuurlijk altijd jouw computer vergrendelen, maar op een thuiscomputer waar praktisch heel het gezin toegang tot heeft, is dat vaak al wat moeilijker.

Gelukkig kan je je Word-documenten beveiligen, zodat je je geen zorgen moet maken dat ze in de verkeerde handen vallen. Microsoft heeft zo bijvoorbeeld de optie om per document een apart wachtwoord in te stellen. Hiermee vergrendel je de informatie in een bepaald bestand, zodat je steeds over een wachtwoord moet beschikken om ermee aan de slag te kunnen gaan. Dit wachtwoord kan je delen indien nodig, of gewoon verwijderen als de dreiging volgens jou volledig verdwenen is. Wij laten je hier zien hoe je zelf zo’n wachtwoord aan jouw documenten kan toevoegen, zodat je je nooit meer zorgen moet maken over het lekken van gevoelige informatie uit jouw bestanden.

Word-documenten beveiligen met een wachtwoord: zo doe je dat

Stap 1: open Info in je bestand

Om te beginnen met het versleutelen van jouw bestanden moet je natuurlijk over een Word-document beschikken dat je wil vergrendelen. Werk jouw document af en ga linksboven naar ‘Bestand’. Ga vervolgens in de linkse zijbalk op zoek naar Info.

Stap 2: versleutelen met wachtwoord

Bij het openen van Info zal je enkele opties zien verschijnen, waaronder bovenaan ‘Document beveiligen’. Klik hierop om alle verschillende beveiligingsopties te zien. Hier kan je nog andere beveiligingen toevoegen, zoals het instellen van Alleen lezen of het instellen van de bewerkingsrechten. Selecteer hier echter ‘Versleutelen met wachtwoord’ om verder te gaan en je document te kunnen vergrendelen.

Er zijn nog meerdere manieren om de inhoud van bestanden te beveiligen.

Stap 3: wachtwoord toevoegen

Vervolgens krijg je een tekstkader te zien waarin je het wachtwoord kan ingeven. Zodra je er eentje hebt gekozen, geef je het in en druk je op OK. Daarna zal je nog eens gevraagd worden om hetzelfde wachtwoord in te geven ter bevestiging. We raden je aan om (afhankelijk van de situatie) na te denken over de moeilijkheid. Belangrijke documenten mogen immers niet zomaar geopend worden door geïnteresseerden die goed kunnen gokken. Let er natuurlijk wel op dat je steeds zelf weet wat het wachtwoord is. Als je dat vergeet, dan zal immers niemand nog met de inhoud aan de slag kunnen. Kies dus geen wachtwoord dat te lang of te moeilijk is, als je weet dat het slechts tijdelijk is of voor een minder belangrijk document.

Zorg er wel steeds voor dat je jouw eigen wachtwoord niet vergeet.

Stap 4: het wachtwoord verwijderen

Om het wachtwoord op zijn beurt weer te verwijderen, moet je de bovenstaande stappen opnieuw volgen. Druk weer op Bestand, gevolgd door Info, Document beveiligen en Versleutelen met wachtwoord. Verwijder vervolgens het wachtwoord dat je hebt ingegeven, en klik op OK. Sla het document nog een keertje op voor de zekerheid, en alles is nu opnieuw vrijgesteld.

Het verwijderen van een wachtwoord volgt dezelfde stappen.

