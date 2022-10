Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

We zijn sommige nieuwe iconen in de taakbalk van Windows 11 liever kwijt dan rijk. Ze kwijtraken is helaas moeilijker dan verwacht. We durven met voldoende zekerheid zeggen dat er weinig Windows-gebruikers enthousiast zijn over de update van Windows 10 naar Windows 11. Zo zijn er enkele nieuwe – dat is geen synoniem voor nuttige – iconen in de taakbalk te vinden: chatten, zoeken, widgets en taakweergave. Je kan de iconen weghalen, maar dat moet anders gebeuren dan bij de andere snelkoppelingen.

Stap 1: instellingen openen

Je zal merken dat er niets gebeurt als je met de rechtermuisknop klikt op een van deze vier iconen. Een normale snelkoppeling kan je op deze manier verwijderen, maar dat geldt niet voor deze vier kwajongens. Ga daarom met je muis op een leeg deel van de taakbalk staan. De witruimte links van het Windows-icoon is de makkelijkste optie. Wanneer je nu rechts klikt, verschijnt er een kleine pop-up met Taakbalkinstellingen. Klik hierop met je linkermuisknop.

Klik met je rechtermuisknop in een leeg deel van de taakbalk om naar de instellingen te gaan.

Stap 2: uitzetten die handel

Je bevindt je nu in het onderdeel Taakbalk in de Persoonlijke Instellingen van Windows 11. Het bovenste menu bevat de vier taakbalkitems die we willen verwijderen. Normaal is dit menu automatisch opengeklapt. Als het toch gesloten zou zijn, kan je het openklikken met het pijltje rechts in de balk. Je kan nu met de schakelaars aan de rechterkant per icoon aanduiden of je het wil zien in de taakbalk.

Je kan aanduiden welke iconen je wil zien en welke niet.

