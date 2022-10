tabel omzetten naar afbeelding in word

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Tabellen kunnen handige hulpjes zijn om je punt te maken… en dan komt het moment waarop je ze moet verplaatsen vanuit Word naar een ander programma of niet wil dat er nog gegevens veranderen. Er is een handige manier om je te helpen: maak er een afbeelding van. En ja, dat kan makkelijker dan printen en fotograferen…

Een tabel omzetten naar een afbeelding in Word doe je zo

Stap 1: maak je tabel

Je kan een tabel maken via het menu Invoegen > Tabel. Daar kan je een tabel tekenen door te slepen over de vierkantjes, maar wij hebben de voorkeur voor de optie Invoegen > Tabel > Tabel Invoegen. Daar kan je precies aangeven hoeveel rijen en kolommen je wenst. Zodra de tabel is gemaakt, kan je hem opmaken via de nieuwe menu-optie: Tabelontwerp.

De eerste stap: allereerst moeten we zorgen voor een goede tabel.

Stap 2: selecteer de tabel

Nu moeten we de tabel kopiëren. Voor we dat doen, moeten we hem eerst selecteren. Doe dat door op het +-symbool op de linkerbovenhoek van de tabel te tikken. Vervolgens kan je ze kopiëren via CTRL+C of rechtermuisknop > Kopiëren. Je kan er ook voor kiezen om hem hier te knippen, als je de tabel zo dadelijk niet meer nodig hebt.

Van boven naar onder, van links naar rechts: selecteer iedere cel.

Stap 3: speciaal plakken, plakken als afbeelding

De grote magische truc zit hem in de functie Plakken Speciaal, die je vindt in het menu Start > Plakken. Afhankelijk van het gekopieerde element komen hier bijzondere opties tevoorschijn. Zo kan je opmaak verwijderen door een tekst ‘als waarden’ te plakken… of kiezen voor Plakken als afbeelding, zoals in ons geval.

Nu komt de grote truc.

Stap 4: de afbeelding aanpassen

Zodra je de tabel hebt geplakt als afbeelding, zal het worden behandeld als een afbeelding. Je kan dus geen tekst meer aanpassen en je kan niet zoeken naar de tekst die in de tabel is gebruikt. Je kan wel gebruikmaken van alle nieuwe toepassingsmogelijkheden die een afbeelding met zich meebrengt, zoals het toevoegen van tekstomloop, draaien, vergroten, verkleinen… en nog veel meer. Je kan hem nu ook opslaan als afbeelding via de rechtermuisknop > Opslaan als afbeelding, zodat je hem overal kan gebruiken.

Vanaf nu is het een ander type element.