Met de webversie van Gmail kan je ook handig meerdere e-mails als bijlage doorsturen, zodat je niet een ganse lading berichten in iemands mailbox moet dumpen. De mobiele app van Gmail ondersteunt de functie helaas niet, maar we laten je alvast zien hoe je het in je browser doet.

Zo kan je e-mails als bijlage doorsturen in Gmail

Stap 1: selecteer de e-mails

Open Gmail in een tab in de browser van je keuze. Voer eventueel een zoekopdracht uit om alle e-mails te tonen die je in één weg wil doorsturen naar je contactpersoon. Klik op het selectievakje en klik op Alles om al je e-mails in één keer te selecteren. Manueel kan dat natuurlijk ook, met de gekende Windows-commando’s Shift (klik op het eerste en laatste item) of Control (om losse items te selecteren of te verwijderen uit je selectie).

Alle berichten op je scherm in één keer selecteren, doe je zo.

Stap 2: stuur ze in één keer door

Klik met de rechtermuisknop op je selectie en er verschijnt een menu dat je mogelijk nog nooit gebruikt hebt. Als vierde optie zie je Doorsturen als bijlage. Je kan deze selectiemethode dus ook gebruiken om e-mails te archiveren of er een label aan toe te kennen. Nadat je op Doorsturen als bijlage klikt, opent er een nieuw venster in Gmail. Je zal nu alle mails afzonderlijk als bijlage zien staan. Voer de geadresseerde(n) en een onderwerp in en klik op verzenden. Klaar!

Onder de rechtermuisknop zit een handig menu verborgen.