Grote bestanden versturen is nog nooit zo simpel geweest. Met WeTransfer kan je bestanden van tot wel 2 Gigabyte delen via mail of versturen via een downloadlink.

Als je bestanden verstuurd via mail is er vaak een limiet aan bestandsgrootte. Bij Gmail is dit bijvoorbeeld 25 Megabyte wat niet bepaald veel is. Gelukkig bestaat er een alternatief waardoor je grote bestanden wél kan versturen en het limiet dus kan omzeilen zonder dat bestanden comprimeren nodig is. En dat helemaal gratis.

WeTransfer

WeTransfer is een online down- en upload-dienst waarmee je grote bestanden kan versturen. Met de gratis versie kan je tot wel 2 Gigabyte aan bestanden delen. Er bestaat ook een betaalde versie waarmee je tot 200 Gigabyte aan bestanden kan versturen (10 euro per maand) of zelfs helemaal geen limiet hebt (19 euro per maand). In veel gevallen voldoet de gratis versie echter wel.

Grote bestanden mailen

Ga naar wetransfer.com en klik op Ik ga akkoord

Klik op Upload Bestanden

Selecteer alle bestanden die je wilt delen (je kan ook volledige mappen selecteren)

alle bestanden die je wilt delen (je kan ook volledige mappen selecteren) Klik op Openen

Typ in het eerste veld het e-mailadres van de ontvanger

Typ in het tweede veld jouw eigen e-mailadres

Typ een bericht dat bij de bestanden toegelicht wordt (dit is optioneel)

dat bij de bestanden toegelicht wordt (dit is optioneel) Klik op Versturen

Je krijgt nu een code aan in je mailbox, kopieer deze code naar het veld en klik op Verifieer

Als je al deze stappen doorlopen hebt zullen de bestanden verzonden worden naar de ontvanger(s). Je zal hiervoor een bevestigingsmail aankrijgen.

Opmerking: De ontvanger moet de bestanden binnen de 7 dagen downloaden. Anders zijn ze niet meer beschikbaar.

Grote bestanden versturen via een downloadlink

Je kan met WeTransfer ook grote bestanden versturen via een downloadlink. Dit is handig als je bijvoorbeeld het e-mailadres van de ontvanger niet hebt of als je de bestanden wilt versturen via een ander platform zoals Whatsapp of Messenger.

Om dit te doen volg je dezelfde stappen zoals hierboven beschreven, maar in plaats van dat je e-mailadressen invult, Klik je op de 3 stippen naast ‘Versturen’ en kies voor Transferlink ophalen. Klik daarna op Creëer mijn link. Zodra de bestanden opgeladen zijn komt er een link tevoorschijn. Klik op Kopieer link en verzend deze naar de gewenste ontvanger. Ook hier blijft de downloadlink slechts 1 week geldig.