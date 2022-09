Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Het goedkoopste Office-abonnement, Microsoft 365 Personal, kost je normaal gezien 69 euro per jaar. Als je bereid bent wat gebruiksgemak in te leveren en een beetje extra moeite te doen, kan je je die aankoop besparen. Er zijn nog meer manieren, maar wij kozen alvast de vier eenvoudigste methoden.

Optie 1: De gratis browserversie

De meest voor de hand liggende optie is niet eens zo gek: gebruik gewoon kosteloos de browserversie van Microsoft Word, Excel en PowerPoint. Om die webapps te gebruiken, hoef je alleen een gratis account aan te maken op Office.com. Klik op het icoontje van de app die je wil gebruiken om met de webversie aan de slag te gaan. De apps hebben beperkte functionaliteiten, maar vaak volstaat het voor niet-professionele taken.

De webapps die Microsoft zelf aanbiedt, volstaan vaak voor thuisgebruik.

Optie 2: Neem een proefperiode

Wil je toch graag de uitgebreide opties van een Office-installatie op je computer, dan kan je via de website van Microsoft een proefperiode aangaan. Die maand kan misschien wel volstaan als je het pakket maar even nodig hebt. Om te kunnen starten moet je wel je kredietkaartgegevens invullen. Je Office-abonnement zal zich maandelijks vernieuwen, maar als je voor het verstrijken van je proefperiode opzegt (en dat kan zelfs meteen na registratie), geniet je zorgeloos van je gratis maand. En uiteraard houdt niemand je tegen om na je proefperiode het e-mailadres en de kredietkaart van een partner of vriend te gebruiken…

In de proefperiode van een maand krijg je toegang tot alles wat Office te bieden heeft.

Optie 3: Gratis als student of leerkracht

Naast de drie tot vier maanden vakantie per jaar, hebben leerkrachten en studenten nóg een voordeel: de optie om Office gratis in huis te halen. Daarvoor moet je (hoge)school, universiteit of andere opleidingsinstelling wel aangesloten zijn bij het educatieprogramma Microsoft Onderwijs. Via de website van Microsoft kan je nagaan wat de mogelijkheden zijn.

Zit je in het onderwijs? Dan krijg je Office mogelijk gratis.

Optie 4: Aansluiten bij een Home Plan

Tot slot is er nog een eenvoudige, officiële manier om de volledige Office-suite op je computer te installeren, zonder dat het je wat kost. Daarvoor kan je simpelweg aansluiten bij een bestaand Microsoft 365 Home Plan van een vriend of familielid. Dat kost 99 euro per jaar en geeft tot zes mensen toegang. Je kan alsnog beslissen om de kosten te delen, want het leven is al duur genoeg.