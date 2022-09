Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Je laptop toeklappen: het is eigenlijk een symbolisch einde van de werkdag. Maar, wist je dat je zelf kan kiezen wat Windows doet als je het deksel van je laptop dichtklapt? We leggen het uit in twee eenvoudige stappen.

“Wist je dat je kan kiezen wat Windows doet als je het deksel van je laptop dichtklapt?”

Zo bepaal je het gedrag na het sluiten van je laptopdeksel

Vul in de zoekbalk Energiebeheer of sluiten in en kies de actie bij het sluiten van het deskel wijzigen

of in en kies Bepaal bij actie als ik het deksel sluit wat er moet gebeuren als je laptop op de batterij werkt en/of op netstroom

Stap 1: Zoek in het configuratiescherm

De instelling zit verborgen in het klassieke Configuratiescherm. Open het via de Instellingen en ga vervolgens naar Hardware en geluiden, Energiebeheer en Systeeminstellingen. Dan krijg je het menu op de eerste screenshot te zien. Alternatief kan je via de zoekfunctie van Windows rechtstreeks naar de instelling ‘De actie bij het sluiten van het deksel wijzigen’ gaan door die tekst als zoekterm in te geven. Vaak volstaan de eerste woorden al.

De instelling die je zoekt zit onder Energiebeheer > Systeeminstellingen.

Stap 2: Kies het gedrag

Zoals je op de eerste screenshot ziet, kan je in de Systeeminstellingen het gedrag van het deksel aanpassen, onder Actie als ik het deksel sluit. Als je dat wil, kan je in één weg ook aanpassen welke acties de aan-uitknop en slaapstandknop van je laptop zullen uitvoeren. Wat het sluiten van het deksel betreft, kan je die actie laten negeren, wanneer je bijvoorbeeld een aparte monitor gebruikt en het beeldscherm van je laptop niet nodig hebt. Daarnaast is er de slaapstand (de handigste optie, vinden wij) en de Sluimerstand (Hibernation, een nog diepere, energiezuinigere slaapstand). Tot slot kan je je laptop simpelweg laten uitschakelen.