Het ondertekenen van documenten of brieven kan best een gedoe zijn, als de tegenpartij vraagt om een digitale handtekening. Wij vertellen je hoe je dit gemakkelijk via je smartphone in orde maakt. In deze digitale tijden komt het steeds vaker voor: ze vragen je een digitale handtekening te zetten. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk: niet elk huishouden heeft een printer of een scanner, laat staan allebei. Ondertussen vraagt je baas, je zorginstelling of nieuwe werkgever wel om even iets digitaal te ondertekenen. Maar hoe regel je dat zonder printer en scanner? Verrassend genoeg heeft Adobe een (gratis) antwoord. Je kan via je smartphone of tablet nu gemakkelijk documenten ondertekenen met een app: Adobe Fill & Sign. Deze is voor zowel iOS als Android te downloaden.

Digitale handtekening: zo onderteken je documenten

Stap 1: download de app

Adobe heeft het gelukkig erg makkelijk (en gratis) gemaakt om Fill & Sign te gebruiken. De app is terug te vinden in de App Store van Apple en de Google Play Store. De app heeft een paars logo en heet Adobe Fill & Sign. De app neemt ongeveer 26MB in beslag. Je hoeft geen account aan te maken om gebruik te maken van de toepassing.

Stap 2: sla het document op

Nu is het belangrijk dat je het document dat je wil tekenen op je smartphone of tablet opslaat. Heb je het document via je e-mail gekregen, maar heb je geen mail-app op je telefoon of tablet? Download deze dan ook, zodat je het bestand kan downloaden. Is het bestand naar je werkmail verstuurd en wil je deze op je privételefoon zetten? Mail dan het bestand naar je privémail of download de app voor je zakelijke e-mails.

Stap 3: open het document

Heb je het document op je apparaat gezet? Dan is het tijd om het in de app te gaan openen. Open Adobe Fill & Sign en druk op het grote icoontje dat in de app verschijnt. Vraagt de app je eerst om in te loggen? Maak je geen zorgen: door op het kruisje rechts bovenin te klikken kan je deze melding gewoon weghalen en doorgaan. Kies de locatie waar je het document hebt opgeslagen (bijvoorbeeld in je fotogalerij, tussen je lokale bestanden of uit een e-mail). Vervolgens selecteer je dit bestand zodat het automatisch opent.

Stap 4: kies waar je tekent

Tijd om te tekenen. Check altijd of je de juiste versie van je document hebt en check uiteraard of je contract, brief of overeenkomst wel klopt. Je wil tenslotte niet iets tekenen dat niet in orde is. Is alles zoals het moet zijn? Dan ga je naar de plaats waar je moet tekenen en druk je op de plek waar je je krabbel wil zetten. Vervolgens komt er een vulpen-icoontje in beeld. Druk erop om je handtekening te creëren. De app opent een volledig scherm, waar je kan kiezen om je handtekening te tekenen, een foto toe te voegen of een foto te maken. Teken je handtekening op de lijntjes om ze te creëren. Als je klaar bent, kan je dit scherm rechtsboven sluiten. Door op de handtekening te tikken en te slepen, kan je die nog groter of kleiner maken en verschuiven, zodat ze op de juiste plek staat. Voilà: je hebt digitaal je eigen handtekening op een document gezet, zonder printer of scanner.

Tips & Tricks

1: Moet je vaker handtekeningen zetten? Dan is het handig om te weten dat de app je reeds gemaakte handtekening opslaat. De volgende keer dat je een document opent en wil tekenen, komt je signering automatisch al naar boven. Lekker uniform dus.

2: Wil je per document een watermerk toevoegen? Voeg dan eventueel een foto toe onderin je document met de datum, reden van ondertekening en het bedrijf waarvoor je tekent. Mocht er ooit een datalek zijn of gegevens gedeeld worden, zie je meteen wat er is gelekt en wie je hierop kan aanspreken.

3: Heb je al een bestaand Adobe-account? Log dan in om je handtekening op te slaan op je account. Zo hoef je nooit meer een nieuwe handtekening aan te maken en kan je deze op elk apparaat in een document plaatsen.