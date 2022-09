Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Alles wat op je computer gebeurt, wordt geregistreerd in de Windows Logboeken. Daarin staat kostbare informatie over je systeem, maar dan moet je wel weten hoe ze te lezen. De Windows Logboeken zijn het archief van je pc. Hier wordt elke gebeurtenis die plaatsvindt in Windows voor eeuwig geregistreerd. Die informatie kan vooral handig van pas komen wanneer een bepaalde actie niet loopt zoals het zou moeten (en dat gebeurt in Windows meer dan regelmatig). De logboeken leren lezen is een kunst die iedere Windows-gebruiker onder de knie zou moeten krijgen.

Stap 1 / Logboeken bekijken

De eenvoudigste manier om je Logboeken te bekijken is door ze te openen via het startmenu. De eerste keer dat je het logboek openslaat, weet je wellicht niet waar je moet kijken. We bespreken kort de verschillende menu’s. Centraal krijg je een samenvatting van je verschillende logboeken te zien. Het vouwmenu links helpt je om door de logboeken te navigeren. Je hebt vijf categorieën: Toepassing, Beveiliging, Setup, Systeem en Doorgestuurde gebeurtenissen. Toepassing bevat informatie over applicaties, Beveiliging houdt alle inlogpogingen in Windows bij, Setup registreert hoe installaties van programma’s verlopen zijn en Systeem houdt info over drivers en stuurprogramma’s bij. Het boek Doorgestuurde gebeurtenissen zal bij veel gebruikers leeg blijven.

De verschillende Windows-logboeken.

Stap 2 / Problemen oplossen

Is een applicatie vastgelopen of hapert je systeem? De logboeken bevatten interessante info om de oorzaak te achterhalen. Daarvoor gaan we gebruikmaken van de Beheergebeurtenissen. Deze lange waslijst kan je via Aangepaste Weergave Maken filteren op niveau (duid Fout en/of Kritiek aan), tijdstip (van het afgelopen uur tot 30 dagen) en op de verschillende logboeken. Klik op een fout om er een uitgebreide beschrijving van te krijgen, zodat je weet wat er is misgegaan en hoe je dat kan oplossen. Kom je er zelf niet uit, dan kan je doorklikken naar de supportwebsite van Microsoft.

Via de logboeken kan je ook simpele opdrachten programmeren. Door met de rechtermuisknop op een gebeurtenis te klikken, kan je er een taak aan koppelen. Hiermee kan je bijvoorbeeld instellen dat het stuurprogramma van een toepassing moet openen als er zich een fout voordoet.

Het logboek vertelt je wat er is misgegaan.

Stap 3 / Een wit blad

Na een tijdje komt je logboek bomvol te zitten. Ben je het overzicht helemaal kwijt, dan kan je de oude gegevens eenvoudig wissen en aan een nieuw boek beginnen schrijven. Dat zal sneller weer gevuld zijn dan je denkt. Denk je de gegevens toch ooit nog nodig te hebben, dan kan je ze eerst nog opslaan in Windows Verkenner.