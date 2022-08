Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Heb je per ongeluk te veel informatie verwerkt in je document en wil je een pagina verwijderen in Word? Dat kan heel snel en eenvoudig. Microsoft heeft er zelfs een speciale functie voor. Voor je een pagina wist, moet je altijd zorgen dat je het document opslaat onder een andere naam. Heb je achteraf spijt? Dan kan je daar altijd nog naar teruggrijpen. Deze functie is ideaal voor het verwijderen van overbodige pagina’s, maar ook lege pagina’s haal je in een handomdraai weg.

Stap 1 / Kies de pagina

Wil je een volledige pagina verwijderen uit je Word-document? Blader dan eerst naar de betreffende pagina en klik ergens op de tekst of afbeelding. En natuurlijk is het heel belangrijk dat je met zorg de juiste pagina kiest, anders heb je uiteindelijk wel een probleem.

Zorg allereerst dat je op de juiste pagina staat.

Stap 2 / Verwijderen

Sta je op de juiste pagina? Druk dan op CTRL+G. Deze functie is normaalgesproken voor het zoeken en/of vervangen van tekst, maar je kan er nog meer mee: een volledige pagina selecteren, bijvoorbeeld. Ga naar het tabblad Ga naar en kies Pagina. Type /page in en klik op Ga naar. De volledige pagina wordt nu geselecteerd. Klik op Sluiten en verwijder de tekst met de Delete-knop op je toetsenbord.

Selecteren en verwijderen doe je met deze handige functie.