Met Payconiq by Bancontact kan je al jaren op heel wat plaatsen in België mobiel betalen. Daar waar je het gekende roze logo tegenkomt met bijhorende QR-code is het mogelijk om met Payconiq te betalen. Wie zijn bankkaarten heeft toegevoegd zal hiervan snel de voordelen ontdekken, alleen misten we nog één ding: mobiel betalen met maaltijdcheques in Payconiq. Ben je nog niet helemaal mee met de app? Ontdek dan hoe het werkt in onze workshop.

Sinds maart 2022 heeft de Payconiq by Bancontact-app het ook mogelijk gemaakt om met maaltijdcheques te betalen via de mobiele app. Zo heb je die fysieke maaltijdchequeskaart dus niet meer nodig. Of je nu aangesloten bent bij Monizze, Sodexo of Edenred, ze zijn alledrie beschikbaar in de Payconiq by Bancontact-app. Wij gaan aan de slag met onze Edenred-kaart maar het principe van deze Tech Tip blijft hetzelfde als je een andere kaart zou gebruiken.

Kan ik betalen met maaltijdcheques in Payconiq

Ja, als je een smartphone hebt die de Payconiq by Bancontact-app kan draaien en je bent bij Sodexo, Monizze of Edenred aangesloten voor je maaltijdcheques dan kan dat. Momenteel loopt er nog een testfase in de regio Antwerpen, nadien zal Payconiq deze functionaliteit uitbreiden naar de rest van België.

Hoe stel ik mijn maaltijdcheques in op Payconiq?

Open de Payconiq by Bancontact-app op je smartphone (Android/iOS)

Zorg dat je minstens één bankkaart hebt ingesteld in de app anders kan je niet verder

Kies onderaan voor de knop diensten

Je krijgt nu de keuze om bovenaan voor maaltijdcheques te kiezen

Maak je keuze uit één van de drie aanbieders en selecteer

Volg de stappen die daarop volgen (aanmelden, bevestigen…)

Je kan nu mobiel met je maaltijdcheques betalen

Hoe betaal ik mobiel met maaltijdcheques?

Scan de QR-code bij de handelaar waar je wilt betalen

Kies bij betaal met voor je Sodexo-, Monizze- of Edenredkaart

Voer het bedrag in dat je moet betalen aan de handelaar

Bevestig je betaling en klaar!

Welke diensten kan ik nog gebruiken de Payconiq-app?

Naast je maaltijdcheques kan je je Payconiq-account ook koppelen aan je 4411-account om tickets van de NMBS of De Lijn te kopen. Bovendien kan je onder het tabje klantenkaarten in het menu ook alle mogelijke klantenkaarten toevoegen zodat je deze niet meer fysiek hoeft mee te nemen.