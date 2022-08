Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bij lange documenten is het soms prettig om een overzicht te leveren. Voor heel lange documenten is een index al handig, maar met een inhoudsopgave kom je nog een stuk verder. Gelukkig heb je die in een handomdraai gemaakt.

Een inhoudsopgave maken in Word: zo doe je dat

De basis leggen

Voor je een inhoudstafel kan maken, moet je weten dat Microsoft Word gebruikmaakt van alle gegevens die in een document zijn verwerkt, waaronder ook de opmaakelementen. Hierbij kan je de hoofdstukindeling al aangeven. Markeer de hoofdstukken en paragrafen in je document door ze te selecteren en in het lint Start te klikken op Kop 1, Kop 2 of Kop 3.

Alles begint bij een goede basis.

Inhoudsopgave maken

De tweede stap, het maken van de inhoudstafel, is zo gepiept. Het voordeel is dat de paginanummers zich automatisch aanpassen, mocht je nog tekst toevoegen of verwijderen. Voor het maken van de index ga je naar Verwijzingen>Inhoudsopgave en klik je op Automatische Inhoudsopgave.

De inhoudsopgave maken is in een handomdraai gebeurd.



Stijl veranderen

De standaardinhoudsopgave ziet er (eerlijk is eerlijk) een tikje saai uit. Gelukkig heeft Microsoft Word meer voor je in petto. Via Verwijzingen>Inhoudsopgave>Aangepaste inhoudsopgave kan je heel wat elementen aanpassen. Zo kan je bij Opmaak kiezen uit verschillende stijlen. Praktischer is de functie Aantal niveaus, waarin je kan aangeven welke koppen je wil weergeven. Ga je tot Kop 6, of wil je alleen de titels van Kop 1 en Kop 2 in de inhoudstafel meenemen?

Wil je een ander uiterlijk? Geen probleem.

In de praktijk

Omdat je in de inhoudstafel gebruikmaakt van opmaak, kan je de inhoudstafel laten bijwerken wanneer er een hoofdstuk verschuift. Selecteer de inhoudstafel en tik linksboven op Bijwerken. Kies hier voor In zijn geheel bijwerken. Superhandig, maar ook voor het digitaal lezen heeft zo’n index een handigheidje. Het werkt namelijk als snelkoppeling. Klik je op de naam van een kop terwijl je CTRL ingedrukt houdt, dan zal de cursus automatisch naar de betreffende pagina gaan.

Een inhoudsopgave heeft ook op het scherm zijn voordelen.