Mensen die vaak online samen aan documenten moeten werken, zullen hoogstwaarschijnlijk vertrouwd zijn met de verschillende en vaak enorm handige vormen van onderlinge integratie van de platformen van Google. Het openen van één dienst geeft je vaak de optie om allerlei elementen van andere programma’s te integreren, zoals diagrammen van Google Sheets die je meteen in Presentations kan plakken. Google Docs geeft je zo de optie om in het document een widget te openen waarmee je eenvoudig een mail kan opstellen om die zo te versturen, zonder dat je daarvoor Gmail moet openen. Hier zie je hoe eenvoudig het is om tijd te besparen of om makkelijker met jouw collega’s moeilijkere e-mails samen te stellen.

1. Google Docs openen

Om jouw eigen mails te kunnen versturen vanuit Google Docs moet je natuurlijk op je desktop Google Docs openen. Dat kan je door eenvoudig naar docs.google.com te surfen. Hier kies je een document waar je al dan niet met meerdere mensen aan werkt. Als je er geen hebt, dan start je er gewoon zelf eentje op bij ‘Leeg’.

Docs heeft een handig overzicht van alle verschillende bouwstenen die je kan toevoegen.

2. Widget toevoegen

Klik nu ergens in de ruimte in het document waar je de mail-widget wil openen. Ga vervolgens bovenaan naar ‘Invoegen’ en selecteer de tab ‘Bouwstenen’. Hier krijg je vervolgens een lijst met verschillende geïntegreerde functies te zien die je in je Google Docs-bestand kan toevoegen. Selecteer hier ‘E-mailconcept’, en je zal automatisch het e-mailkader zien verschijnen op de plaats die je in het document selecteerde.

Veel heeft de bouwsteen niet om het lijf, maar hij helpt je wel effectief bij het opstellen van de mail.

3. E-mail opstellen

Vervolgens kan je in deze widget dus zelf de e-mail vormgeven. Je kan zo de geadresseerden, CC, BCC, het onderwerp en de tekst van het bericht zelf plaatsen. Dit is niet enorm uitgebreid, maar de vraag is natuurlijk wat je allemaal dan nodig hebt om een e-mail op te maken. Op deze manier kan je dus in dit document met meerdere mensen tegelijkertijd aan een bericht werken.

Daarnaast kan je alles nog steeds in jouw vaste Gmail-account terugvinden.

4. E-mail via Gmail versturen

Nu je jouw mail hebt opgesteld, kan je deze zoals je hem hebt opgesteld bekijken in een Gmail-voorbeeld. Dit doe je door op het blauwe Gmail-icoon linksboven in het document te klikken. Dit opent een concept van de mail in een Gmail-venster in het document. Dit slaat ook alles op in jouw gelinkte Gmail-account. Je kan dus gewoon je mailbox openen om daar verder te gaan met het bericht en alles desnoods nog wat verder afstellen.