Een smartphone moet dagelijks opgeladen worden, we weten dat en de kan is klein dat dat in de nabije toekomst gaat verbeteren. Batterijen worden wel steeds efficiënter en ook de software gaat vandaag de dag beter om met batterijsap, toch zal hij bij intensief gebruik regelmatig aan de kabel hangen. Hoe kan je je Android-smartphone nu sneller opladen?

Tip 1: Het stopcontact is beter

Als je de hele dag achter je pc zit, kan je je smartphone opladen via usb. Een USB 2.0-poort heeft een maximaal laadvermogen van 2,5 watt (in de praktijk ligt dat nog wat lager). Dat is veel minder dan de 10 tot 22 watt die smartphones de dag van vandaag verbruiken via het stopcontact. Draadloos opladen via een dock kan in het beste geval aan 10 watt, maar vaak haal je dat helemaal niet. De goede oude stekker is dus nog steeds de beste optie om je telefoon zo snel mogelijk op te laden.

Tip 2: Snelladers zijn onmisbaar

Een oplaadadapter moet minstens 15 watt kunnen leveren om over een snellader te kunnen spreken. Om de nieuwere laadtechnieken tot 25 watt te kunnen gebruiken, moet je smartphone, de stroomadapter (en soms ook kabel zelf) snelladen ondersteunen. Voor Android-telefoons is dat meestal de Quick Charge-ondersteuning van Qualcomm. Smartphonemerken gebruiken die als basis en geven er hun eigen naam aan: Adaptive Fast Charging (Samsung, 15W), Dash Charge en Warp Charge (20 en 30W, OnePlus) en USB Power Delivery voor andere fabrikanten.

Tip 3: de 12V-stekker

De snelste manier om je Android-telefoon in de auto op te laden, is nog altijd via de sigarettenaansteker of de klassieke 12V-stekker. Die levert immers meer vermogen. Let er wel op dat je oplader minstens 2 Ampère ondersteunt. Auto’s zijn tegenwoordig ook uitgerust met usb-poorten om op te laden. Maar net zoals bij computers gaat dat tergend traag. Gebruik je bijvoorbeeld een gps-app, dan zal de usb-poort je batterij niet sneller kunnen bijladen dan dat ze leegloopt.

Tip 4: Vliegtuigmodus en spaarstand

Wil je echt het maximale laadpercentage persen uit elke korte laadbeurt? Zet je toestel dan zeker niet uit. Het weer aanzetten van je Android-smartphone kost immers weer wat energie. Zorg er alleen voor dat het scherm niet actief is en zet de spaarstand voor je batterij aan. Ook vliegtuigmodus activeren kan een beetje helpen om sneller te laden. Je telefoon zal dan immers geen dataverbindingen meer maken en minder sap verbruiken.

