Gebeurt het wel eens dat je je smartphone moet delen met andere mensen? Of het nu familie, collega’s of vrienden zijn: je wil graag vermijden dat ze schade kunnen aanrichten op jouw toestel, of dat ze stiekem overal gaan liggen rondsnuffelen. De Guest-modus op Android brengt redding. De feature stelt je in staat om een bijkomend profiel aan te maken op jouw toestel, dat losstaat van jouw apps, bestanden en instellingen. Zo kan je er eentje maken voor je partner, waarmee die een volledig ‘lege’ smartphone krijgt en zijn eigen ding kan doen, zoals apps installeren of spelletjes spelen. Daarnaast kan je het gastenprofiel ook gewoon zo laten als veilige optie voor als iemand even snel jouw toestel nodig heeft om iets op te zoeken. Dit staat los van jouw gegevens, dus niemand kan liggen rondneuzen. De Guest-modus is er op alle Android-smartphones, buiten die van Samsung. Wij laten je zien hoe het moet.

1. Inschakelen

Het werken met gastprofielen is een functie die meestal uitgeschakeld staat en nog manueel moet worden ingesteld. Daarvoor moet je eerst naar je Instellingen gaan, en doorscrollen naar Systeem. Hier zoek je onderaan het tabje Meerdere gebruikers. De kans bestaat bij sommige modellen dat je eerst Geavanceerd moet selecteren om dit te zien te krijgen. Hierna kan je ‘Meerdere gebruikers gebruiken’ inschakelen.

Als je het beu bent, dan schakel je alles gewoon terug uit.

2. Gast of gebruiker

Na dit te hebben ingeschakeld, krijg je op het scherm meteen de mogelijkheid om een gast of gebruiker toe te voegen onder jouw vast profiel als beheerder. Hier wijzen we even op het verschil tussen het Gastenprofiel en een nieuwe gebruiker. Bij een gastenprofiel moet er geen Google-account gelinkt worden om verder te kunnen gaan. Voor een nieuwe gebruiker is dat wel het geval. In beide opties krijg je een volledig leeg starscherm te zien. Je hebt hier ook de optie om bijkomende gebruikers toe te voegen vanop jouw vergrendelscherm om dit sneller te kunnen regelen.

Je hebt zelfs toegang tot allerlei effecten om alles vorm te geven.

3. Eenvoudig schakelen

Het wisselen van account is enorm eenvoudig. Breng het menu met snelle instellingen tevoorschijn door met je twee vingers van boven naar beneden te swipen. Daar krijg je onderaan een blauw icoon te zien van een persoon in een cirkel. Druk erop, waarna je de keuze krijgt om te wisselen van gebruiker. Ook als je in een ander profiel zit, kan je zo makkelijk teruggaan.

Een volledig leeg startscherm geeft je alle broodnodige apps en ruimte om je eigen ding te doen.

4. Gast

Gastprofielen komen enkel met de vooraf geïnstalleerde apps. Als je iemand met het gastenprofiel laat werken, dan kan die persoon erna de vraag krijgen of ze terug in hun vorige sessie willen springen. Dat kan handig zijn voor mensen die een langere tijd met het profiel willen werken. Als je dit allemaal terug wil uitschakelen, dan ga je gewoon weer naar de eerste stap en vink je ‘Meerdere gebruikers gebruiken’ uit.