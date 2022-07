Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De zoekmachine Google bevat een schat aan informatie. Typ eender welk woord in de zoekbalk en Google toont je op welke webpagina’s je de beste informatie zal vinden. Dat is enorm handig, maar het heeft ook een keerzijde. Je bent je er misschien niet van bewust, maar ook over jou is er op het internet heel wat te vinden. Elke webpagina waar je naam vermeld staat, is een spoor dat naar jou kan leiden. Gelukkig is Google dankzij het ‘recht om vergeten te worden’ (zie kader) verplicht om publieke gegevens te verwijderen waar je je niet helemaal goed bij voelt.

1. Bewijsmateriaal verzamelen

We nodigen je uit om jezelf eens te googelen. Je zal verbaasd zijn wat mensen met een simpele zoekopdracht allemaal over je te weten kunnen komen. Maar niet alle gegevens horen publiek zichtbaar te zijn. Je hebt als burger het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Dit heeft betrekking op foto’s die schadelijk kunnen zijn voor je reputatie of je op een andere manier in de problemen brengen: kredietkaartgegevens, logingegevens en sinds kort ook contactgegevens zoals je thuisadres of telefoonnummers. Dergelijke gegevens kunnen gebruikt worden door cybercriminelen om je op te sporen of identiteitsfraude te plegen. Zoek gegevens die je wil laten verwijderen en neem enkele screenshots als bewijs.

Je vindt heel wat informatie over jezelf op Google.

2. Formulier indienen

Je kan de gegevens natuurlijk niet zelf verwijderen. Google zal dit doen op aanvraag. Via hun supportdienst kan je het juiste formulier vinden. Dat kan je voor jezelf invullen, maar ook in naam van een kennis of juridische entiteit. Je moet de URL’s van de pagina’s ingeven en verduidelijken waarom die links betrekking hebben op jezelf (of voor de persoon in wiens naam je optreedt) en je persoonlijke schade zouden kunnen berokken. Hou je identiteitskaart bij de hand, want mogelijk zal Google je vragen je identiteit te bewijzen. Na inzenden van het formulier, zal een menselijke werkgever het verzoek moeten behandelen en als je een punt hebt, zal het zoekresultaat gefilterd worden uit de zoekresultaten. Let op: dit betekent niet dat die gegevens ook voorgoed verwijderd zijn van het internet. Dit moet je nog altijd met de webbeheerder van die website regelen.

Dien een verzoek in bij Google.