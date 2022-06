Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Gewoon wandelen is niet voor iedereen weggelegd. Misschien ken je ondertussen alle routes wel, en heb je vooral behoefte aan een uitdaging of ben je simpelweg nieuwsgierig naar hoe geocaching werkt? Het bestaat al lang, maar mede door de steeds beter worden ondersteuning met smartphone-apps, blijft het populair. Het leuke eraan is de uitdaging: lang niet alle geocaches zijn even gemakkelijk te vinden. Dat je tijdens je schattenjacht de omgeving beter leert kennen, is mooi meegenomen. Voor wie er niet zo mee vertrouwd is, doen we het concept nog even uit de doeken. Tijdens geocaching ga je op zoek naar een geocache: vaak een doosje of een ander object dat ergens verstopt zit.

Er zitten traditionele caches bij, waarbij je simpelweg de coördinaten invoert en op zoek gaat in die omgeving naar een kistje of container. De gps-locatie is niet voldoende, je moet ook de instructies goed volgen en jezelf goed kunnen oriënteren om een geocache te vinden. Heb je hem gevonden, dan noteer je je naam, de datum waarop je de cache gevonden hebt en laat je eventueel een leuk souvenirtje achter (dit is uiteraard niet verplicht). Wil je het echt spannend maken? Kies dan voor een multicache: bij dit soort geocaches moet je twee of meer locaties bezoeken om uiteindelijk de geocache te vinden. Je moet dan dus net wat meer stappen zetten, maar die uitdaging maakt het juist zo tof.

Download een geocaching-app

Allereerst is het goed om de app van tevoren thuis even te downloaden en een account aan te maken. Wij raden de app van Geocaching.com aan. Dat is de thuisbasis voor alle geocaches wereldwijd, met een handige app voor iOS en Android. De traditionele caches zijn gratis, voor multicaches is een abonnement nodig. Mocht je echt voor multicaches willen gaan en een Android-telefoon bezitten, dan is de app C:geo handig. Die haalt de data op uit de database van Geocaching.com, maar biedt de multi-caches gratis aan. Wanneer je een app hebt gevonden die bij je past, maak je een account aan. Vooral als je graag bijhoudt welke caches je al eens hebt gedaan of caches wilt opslaan voor als je in de buurt komt, is het handig om een account te hebben.

Een cache uitkiezen

Vrijwel direct nadat je de app hebt geïnstalleerd en een account hebt aangemaakt (ongeacht welke app), krijg je een kaart te zien met verschillende punten erop. Erop tikken geeft je meer informatie over wat voor geocache het is, welke moeilijkheidsgraad die bevat en hoe ver het doelwit van je verwijderd is. Ook kan je hier checken hoe groot de cache is en staat er vaak bij of de plek toegankelijk is. Dat is erg prettig als je met mensen gaat zoeken die niet overal even gemakkelijk naartoe kunnen. Vanop de kaart kan je de route naar de cache starten.

De cache zoeken

Mocht je voor het allereerst een cache gaan zoeken, raden we aan om voor eentje te gaan die gemakkelijk is en dichter bij de bewoonde wereld ligt. Zo weet je zeker dat je veilig kan zoeken en een idee hebt wat een cache inhoudt. Zorg ervoor dat je stevige schoenen draagt, want caches liggen meestal niet naast een stoep of weg. Je zal hier dus iets vanaf moeten wijken. Kijk goed wat de cache van tevoren vertelt, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Ben je in de buurt gekomen van de geocache? Check dan welke hints er gegeven worden, of zoek rondom of je de cache zo kan vinden. Als je de grootte kent, is het vooral bedenken waar een geocache van dat formaat zich kan bevinden. Let op: sommige verstoppers zijn erg creatief in de hints! Neem een wandelmaatje mee, zodat je samen de moeilijkere caches weet te vinden. Hints als “laat de bladeren zwiepen’’ of ‘’daar waar de zon ondergaat, staat een holle boom’’ zal je ongetwijfeld eens tegenkomen.

Cache gevonden?

Hoera, een cache gevonden! Afhankelijk van welke cache je hebt gevonden, kan je in het logboekje dat erin zit schrijven of een souvenirtje achterlaten. Let erop dat je de cache weer netjes terugplaatst zoals je die hebt aangetroffen. Bij het nemen van een pauze is het prettig als je geen afval achterlaat, zodat de volgende zoeker ook een prettige geocache-ervaring opdoet. In de app van Geocaching.com kan je ook een digitaal logboekje invullen: selecteer de cache die je hebt gevonden en druk op ‘’Log’’. Vertel vooral over je ervaring, zodat de verstopper van de cache of andere geocachers weten wat je ervan vond.

Geocaching: Do’s en don’ts

Als je gaat geocachen, wensen we je alvast heel veel plezier. Wel willen we je vragen om het geocachen voor jezelf en andere geocachers zo leuk mogelijk te maken. Houd daarom de volgende zaken in acht:

Leg een gevonden cache altijd weer precies zo terug als dat je deze gevonden hebt. Zo is het voor de volgende geocacher een net zo grote uitdaging als voor jou.



Bevind je je in de natuur? Respecteer dan het groen en de dieren. Ga enkel van paden af als het nodig is, beschadig geen bomen en check altijd of er speciale regels gelden voor het gebied waarin je gaat lopen.



Laat geen afval achter. Neem eventueel een plastic zakje of tasje mee waar je al je afval in kan bewaren, dat je bij een eerstvolgende vuilnisbak kan weggooien. Dat zorgt voor een opgeruimde omgeving en meer plezier tijdens het geocachen.



Heeft het onlangs gestormd? Ga dan niet het bos in. Na een flinke storm kan het zijn dat bomen op omvallen staan of grote takken nog naar beneden komen. Check altijd of een boswachter of natuurorganisatie groen licht geeft.

Controleer jezelf en je vrienden na het zoeken naar geocaches altijd op teken. Deze beestjes zitten allang niet meer alleen in bossen en weten precies hoe ze zich op het juiste moment op een mensen- of dierenlichaam moeten laten vallen. Ook in tuinen en parkstruikjes vind je ze terug. Door teken binnen de 24 uur op te sporen kan je ziektes als Lyme voorkomen.



Wil je zelf een geocache verstoppen?

Dusdanig enthousiast geworden dat je zelf een geocache wilt gaan verstoppen? Dat kan. Geocaching.com heeft er een handleiding voor, zodat je weet wat je kan verwachten en waar je op moet letten. Zo raden zij aan om eerst zelf 20 geocaches te vinden, zodat je wat feeling krijgt voor het geocachen en je weet hoe je een originele geocache kan creëren. Ook vragen zij je om de richtlijnen goed door te lezen, zodat je legaal en milieuvriendelijk een cache verstopt. Je vindt alle informatie op www.geocaching.com/play/guidelin