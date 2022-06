Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Je Android-telefoon is uitgerust met een hoop sensoren. In een onbekende buurt je weg vinden is natuurlijk wel handig, maar wie erg op zijn privacy gesteld is, zal locatietracking voor Android (wanneer die niet nodig is) willen uitschakelen. Met Android is het tegenwoordig heel eenvoudig om alle sensoren die gegevens verzamelen met één instelling uit te zetten. Natuurlijk hoef je niet per se zo drastisch te werk te gaan. Zo kan je bijvoorbeeld de microfoon en de camera apart uitschakelen. We focussen in deze korte workshop even op de locatietracking.

Zo zet je locatietracking uit op Android

Via snelle instellingen

De handigste manier om locatiegegevens uit te schakelen op Android is via de Quick Settings of snelle instellingen. Dat zijn de tegels die je onder je meldingenvenster terugvindt, doorgaans wanneer je in Android bovenaan je scherm naar beneden swipet. De tegel die je zoekt heet simpelweg Locatie en heeft een pin-icoontje zoals je dat uit navigatie-apps kent. Als het goed is zou die hier moeten tussen staan. Zoniet, dan moet je de lade helemaal opentrekken en met het pennetje het menu voor snelle instellingen bewerken en de knop toevoegen. Tik op de tegel en je locatie wordt niet meer gedeeld met Google.

Een tik op de juiste tegel volstaat om je locatiegegevens af te schermen.

In de uitgebreide settings

Afhankelijk van je ervaring met Android (en je persoonlijke voorkeur), kan de tweede methode wat minder voor de hand liggend zijn, maar we geven ze alleszins mee. Het voordeel is dat je in de algemene instellingen wel een overzicht krijgt van alle apps die toegang hebben tot je locatiegegevens. Tik op je homescherm in Android op de Instellingen-knop (het grote tandwiel), of sleep de bovenkant van het scherm naar beneden om via het kleine tandwieltje (een vaste snelkoppeling) de settings te openen. Kies voor Locatie en zet de schuifschakelaar bij Locatie gebruiken uit.

Wil je weten welke apps je locatie gebruiken? Dat zie je hier.