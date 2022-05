Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Omdat ons leven elke dag digitaler wordt, moeten we onze accounts, apps en alle mogelijke onlinediensten waarbij we onze persoonlijke data achterlaten extra beschermen. Om die data te beveiligen is een authenticator met tweestapsverificatie geen overbodige luxe. In de Google Play Store of Apple App Store vind je al tientallen apps terug. Zo hebben Google en Microsoft hun eigen app of kan je kiezen voor een authenticator die alle diensten samenbrengt. Dit zijn vier authenticators die wij kunnen aanraden om je accounts te beveiligen.

Gebruik deze authenticators om je online accounts te beveiligen

Twilio Authy

Misschien ben je Authy al eens tegengekomen in de App Store of heb je de app zelfs op je smartphone gehad, maar wist je niet goed wat je ermee kon doen. Tweestapsverificatie bij apps en onlinediensten geraakt steeds meer ingeburgerd en dus zal een authenticator-app op je smartphone niet meer kunnen ontbreken. Google verplicht sinds 1 januari 2022 tweestapsverificatie en uit de eerste cijfers blijkt ook dat die verandering al zijn vruchten afwerpt.

Terug naar Authy: deze gratis app biedt je de mogelijkheid om al je onlinediensten te bundelen en extra te beveiligen. Authy is een gebruiksvriendelijke app die ook de logo’s van je diensten toont, waardoor je ze gemakkelijk uit elkaar kan houden. Je kan ook zelf logo’s kiezen. Wij verkiezen alvast Authy boven bijvoorbeeld Google Authenticator. Authy is gratis voor zowel Android- als iOS-apparaten.

Download Authy voor Android en iOS

Aegis

Aegis Authenticator zegt je mogelijk niets. De applicatie is niet erg bekend, maar gebruikt wel de sterke AES-256-beveiliging. Het grote voordeel van deze encryptie is dat de makers van Aegis niet kunnen meekijken, een garantie die je niet hebt bij Google of andere grote diensten. Bovendien is deze applicatie opensource, wat je mogelijk zal aanspreken. Iedereen kan dus meekijken, waardoor de app snel beter wordt.

Download Aegis voor Android

Google Authenticator

Gebruik je graag de Google-diensten en ben je fan van de gebruiksvriendelijkheid in Google-apps? Dan is de Google Authenticator mogelijk iets voor jou. Je kan heel eenvoudig onlinediensten importeren of exporteren. Het grootste nadeel aan deze app vinden we het ontbreken van logo’s. Het is op die manier moeilijker om je verschillende accounts te gaan onderscheiden. Verder is de app gratis en beschikbaar voor zowel Android als iOS.

Download Google Authenticator voor Android en iOS

Microsoft Authenticator

De Microsoft Authenticator is de voorbije jaren stukken beter geworden. De app is gebruiksvriendelijk, werkt gemakkelijk samen met al je Microsoft-diensten, maar heeft als voordeel dat je ook heel overzichtelijk andere accounts kan onderbrengen met tweestapsverificatie. Bovendien heeft Microsoft Authenticator een ingebouwde beveiliging waarmee je altijd moet kunnen aantonen dat jij de app gebruikt. Het is een optie, geen verplichting. De app van Microsoft is net zoals de rest beschikbaar voor iOS en Android.

Download Microsoft Authenticator voor Android en iOS