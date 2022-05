Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Voor de echte enthousiastelingen zijn de ontwikkelaarsopties in Android een goede toevoeging. Hiermee krijg je toegang tot een aantal handige functies, zoals het weergeven van de vernieuwingsfrequentie, veilige wifi-modus of het tonen van een cursor. Wil je misschien een eigen app ontwikkelen? Dan is dit de eerste stap om je kennis over het mobiele besturingssysteem te vergroten. Mogelijk beperkt jouw smartphone zichzelf op meer manieren dan je realiseert. In deze opties wordt het snel duidelijk wat je allemaal kan.

1. Duik de instellingen in

Het activeren van de ontwikkelaarsopties is niet heel moeilijk. Ook zijn ze makkelijk om weer uit te schakelen, dus even een kijkje nemen kan geen kwaad. Zolang je maar onthoudt welke instellingen je aangepast hebt, zodat je ongewenste wijzigingen kan terugdraaien. Ga naar de instellingen van je Android-toestel, selecteer ‘Info telefoon’ en ga vervolgens naar ‘Softwaregegevens’. Op het eerste gezicht lijkt hier geen instelling te zijn om te activeren, maar die is er wel. Ze zit verstopt achter een aparte handeling.

2. Zeven keer klikken

Scrol tot je het kopje ‘Buildnummer’ tegenkomt en tik er zeven keer op. Dit lijkt misschien raar, maar dat is hoe het werkt. Na enkele keren klikken zie je ‘Nog 4 stappen en u bent een ontwikkelaar’ in beeld verschijnen. Blijf tikken tot de melding weg is. Vervolgens word je gevraagd om je pincode in te toetsen. Doe dit en de ontwikkelaarsopties zijn geactiveerd.

3. Zoek het nieuwe menu

Als je nu teruggaat naar het eerste scherm van de instellingen, zie je onderaan ‘Ontwikkelaarsopties’ staan. Die zijn nu klaar om te gebruiken. Als je erop klikt, kom je meteen in een lange lijst met functies terecht. Bij de meeste staat een korte omschrijving waarin je kan zien wat de optie precies doet. Lees alles even goed door en zet niet zomaar willekeurige functies aan en uit.

4. Probeer het uit

Nu kan je gebruikmaken van de functies die interessant klinken. Onze favoriete functie is het aanpassen van de animatiesnelheid. Door ‘Vensteranimatieschaal’, ‘Overgangsanimatieschaal’ en ‘Duur van animatieschaal’ aan te passen van 1x naar 0,5x, maak je de menu-overgangen van je smartphone twee keer zo snel. Het voelt alsof je je toestel in de volgende versnelling hebt gezet. Als dit nog niet snel genoeg is, kan je de animaties zelfs volledig uitschakelen. Het maakt multitasken nog vlotter.

5. Uitschakelen indien nodig

Bovenaan het scherm met de ontwikkelaarsopties staat een slider waarmee je het menu kan deactiveren. Dit zet alle ontwikkelaarsfuncties terug naar hun originele instellingen. Mogelijk is het handig om het menu even uit te schakelen als je per ongeluk iets hebt aangepast wat niet de bedoeling was. Wil je het menu weer inschakelen? Dat kan op dezelfde manier als voorheen. Je hoeft enkel de stappen opnieuw te volgen.