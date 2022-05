Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bij vergaderingen kan het soms handig zijn: je beeldscherm laten zien op een televisie. Maar ook thuis is het soms handig om je computerbeeld naar je televisie te sturen. Met Chromecast kan het heel eenvoudig en draadloos.

Chromecast gebruiken om je pc-scherm op je tv te bekijken

Chromecast gebruiken op je tv

De meeste smart-tv’s hebben tegenwoordig een ingebouwde Chromecast-functie, zeker als je tv draait op Android of Google TV. Is dat niet het geval? Dan kan je je televisie uitbreiden met een Chromecast: een klein apparaatje dat je koppelt aan een HDMI-ingang van je tv. Vanaf dat moment is jouw televisie gekoppeld met Google en kan je er vanalles naartoe sturen.

Koppelbaar of niet… dat hangt af van je apparaten.

Verbinden met je netwerk

De communicatie tussen de televisie en je computer loopt via je netwerk. Zorg dat ze allebei in hetzelfde (draadloze) netwerk zitten. Dat kan je controleren door naar de instellingen op je computer én op je televisie te gaan. Het werkt niet als je de ene op je hoofdnetwerk hebt zitten en de andere op je gastnetwerk.

Alleen als beide apparaten in hetzelfde netwerk zitten, kunnen ze met elkaar communiceren.

Cast je computer

Wil je gegevens delen vanaf je computer naar het grote scherm? Ga in Google Chrome dan naar het menu (de drie puntjes rechtsboven) en tik op Casten. Je stuurt nu het geopende tabblad naar het Chromecast-apparaat. Onder in dat venster zie je een keuzemenu: Bronnen. In dat overzicht kan je kiezen uit het delen van het geopende tabblad of van je bureaublad. Kies je die tweede optie, dan kan je letterlijk alles van je computer delen.

Content casten vanuit Google Chrome is heel eenvoudig.

Streamen is soms beter

De meest krachtige optie om films en bewegende beelden te delen, is door ze te streamen. Je stuurt dan eigenlijk een signaaltje naar de Chromecast, die deze informatie vervolgens zelf afspeelt (en dus niet meer afhankelijk is van je computer). Zeker voor het tonen van films (Netflix, Prime Video, YouTube) is dat een veel betere ervaring. Klik op het Chromecast-symbool (eigenlijk een schuin wifi-symbool in een rechthoek) en selecteer het apparaat dat je wil gebruiken. De video wordt vanaf dat moment afgespeeld op je televisie.

Sneller en stabieler? Dan kom je uit bij streamen.