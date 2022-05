Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Als je op het internet surft, houdt je webbrowser je zoekgeschiedenis automatisch bij. Wil je je geschiedenis wissen? Wij laten je zien hoe dat moet.

Hoe wis je je geschiedenis?

Je zoekgeschiedenis wissen is best simpel. Je hebt vaak maar enkele kliks nodig om al je browsegegevens te verwijderen. Als je wil surfen zonder dat je geschiedenis wordt opgeslagen, kan je best een incognitovenster openen. Hier lees je hoe dat moet.

Geschiedenis wissen op Chrome (desktop)

Open Google Chrome

Navigeer naar de 3 puntjes rechts bovenaan de browser

Navigeer in het menu naar “geschiedenis”

Klik op “geschiedenis”

Klik links in het menu op “browsegegevens wissen”

Kies de gewenste periode en druk op “gegevens wissen”

Als je Google Chrome open hebt staan, klik je op de drie puntjes rechts bovenaan het scherm. Dit opent allerlei tools. Zet je muisaanwijzer op “geschiedenis” en klik daarna verder op “geschiedenis” in het venster dat tevoorschijn gekomen is, of klik hier om meteen naar jouw geschiedenis te gaan.

Hier krijg je de volledige geschiedenis te zien. Je kan individuele websites apart aanduiden en dan bovenaan op verwijderen klikken, of je kan links op het scherm op “browsegegevens wissen” klikken.

Hier kan je instellen voor welke periode gegevens verwijderd mogen worden. Kies je voor de optie “afgelopen 7 dagen”, dan zal de zoekgeschiedenis van de afgelopen 7 dagen verwijderd worden. Als je nu op “gegevens wissen” klikt, zal je geschiedenis verwijderd worden.

Geschiedenis wissen op Chrome (mobiel)

De geschiedenis van Google Chrome wissen op je smartphone gebeurt in bijna dezelfde stappen als je geschiedenis wissen op desktop:

Zoek de drie puntjes in de Google Chrome-app Druk op “geschiedenis” Druk op “browsegegevens wissen” Kies je periode en druk op “browsegevens wissen”

Geschiedenis wissen op Safari (Mac)

Je geschiedenis wissen in Safari is nog een stuk makkelijker dan bij andere webbrowsers. In 3 kliks heb je je zoekgeschiedenis al verwijderd.

Navigeer naar de menubalk en klik op “geschiedenis” Klik op “geschiedenis wissen” Kies voor de periode waarvan je de geschiedenis wilt wissen en klik op “wis geschiedenis”

Om je geschiedenis te verwijderen in Safari, druk je op “geschiedenis” in de menubalk. De menubalk vind je terug bovenaan je scherm. Druk hierna op “wis geschiedenis”.

Kies nu de gewenste periode waarvan de geschiedenis verwijderd moet worden, klik daarna op “wis geschiedenis”.

Geschiedenis verwijderen op Safari (Iphone)

Zoek het symbool van een geopend boek en klik hierop Klik rechts beneden op “wis” Druk op de periode waarvan je de geschiedenis wil leegmaken

Open de Safari-app en druk op het symbool van een geopend boek, dat je onderaan het scherm terugvindt.

Dit opent je geschiedenis. Hier kan je de geschiedenis verwijderen door rechts beneden op “wis” te drukken en daarna je gewenste periode aan te klikken. Dit wist je geschiedenis.