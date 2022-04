Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wanneer je meerdere mobiele nummers hebt (of een account deelt met je partner of een familielid) kan het je wel eens ontglippen welk nummer je nu weer precies gebruikte voor WhatsApp. Je kan het heel eenvoudig controleren en indien nodig ook aanpassen.

WhatsApp telefooonnummer beheren

Stap 1: Open de instellingen

Open WhatsApp op je Android-telefoon of iPhone. De instellingen staan bij Android en iPhone op een verschillende plaats. Heb je Android? Druk dan op het menu-icoontje met de drie puntjes en op Instellingen. Gebruik je een iPhone, dan staat het tandwiel met Instellingen helemaal rechts onderaan het beginscherm (zie foto).

Stap 2: Ga naar je profielpagina

Bovenaan het Instellingen-menu staan je naam en profielfoto. Tik erop om naar je profielpagina te gaan. Daar kan je zien welke naam voor jou weergegeven wordt wanneer contactpersonen je nummer (nog) niet opgeslagen hebben, net als een profieltekstje. Werk het in één klap bij als je dat nodig vindt. Daaronder zie je het nummer staan dat aan WhatsApp gelinkt is op dit toestel.

Je WhatsApp-nummer kan je terugvinden op je profielpagina.

Stap 3: Verander je nummer op iPhone

Heeft de controle uit de vorige stap je verrast en wil je een ander nummer gebruiken voor de WhatsApp-account van het toestel in kwestie? Verander het dan. Heb je een iPhone? Open de instellingen zoals in stap 1. Tik dan door op Account (het blauwe sleuteltje) en kies voor de 4de optie (‘Change Number’). Volg de instructies op het scherm en het is in geen tijd gebeurd.

Volg de eenvoudige stappen om je nummer te veranderen op iPhone

Stap 4: Verander je nummer op Android

De bovenstaande methode werkt ook voor Android-telefoons, maar je nummer wijzigen kan ook op een alternatieve, snellere manier. Het is maar wat je het handigst vindt. Ga naar je profielpagina (stap 2) en tik gewoon op je nummer (zie foto bij stap 2). Android zal hetzelfde proces opstarten zoals dat na stap 3 verschijnt. Succes!