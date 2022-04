Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Als je een eigen pc hebt gebouwd, is er een goede kans dat je RAM niet op de geadverteerde snelheid draait. Het geheugen is altijd langzamer, tot je zelf de timing aanpast. Zo kan je controleren of je het meeste uit je RAM haalt. Niets is beter dan je pc een boost geven door een nieuw onderdeel te installeren. De meeste pc-componenten presteren al redelijk goed, zoals ze uit de verpakking komen. Bij RAM is het echter anders. Vanwege standaardisatieregels voor elektronica, draait een nieuwe RAM-module meestal niet gelijk op zijn geadverteerde snelheid, maar een flink stuk trager. Gelukkig kan je dit in een handomdraai oplossen op een modern moederbord. Op oudere hardware kan het moeilijker zijn, maar het is altijd de moeite waard om even te controleren of jouw RAM zijn maximale snelheid haalt.

Zo kan je je RAM versnellen

Controleer je RAM

Het is zonde als je hebt geïnvesteerd in duur 3.600MHz-RAM, als het niet op zijn optimale snelheid werkt. Als je twijfelt of je RAM goed ingesteld is, kan je dit controleren met het programma CPU-Z. Onder het tabblad ‘Memory’ en het kopje ‘DRAM Frequency’ zie je de snelheid van jouw RAM uitgedrukt in MHz. Komt dit overeen met de geadverteerde snelheid? Mooi, dan hoef je niets meer te doen. Is dat niet het geval? Dan is het tijd om je BIOS in te duiken.

CPU-Z.

Open je BIOS

De snelheid van je RAM pas je aan in de BIOS, ofwel het Basic Input-Output System. Dit is de software op je moederbord met de basisinstellingen van je pc. Zelfs als je geen besturingssysteem hebt geïnstalleerd, kan je altijd aan je BIOS-instellingen. Om dit menu te openen moet je je pc opstarten terwijl je een bepaalde toets ingedrukt houdt. Meestal is dit Delete, F2, F10 of ESC. Vaak staat tijdens het opstarten kort in beeld welke toets je ingedrukt moet houden.

De BIOS van een MSi-moederbord

Zoek de XMP-instellingen

Als het lukt om in je BIOS te komen, moet je zoeken naar de XMP-instellingen. XMP staat voor Extreme Memory Profile. Niet elk moederbord ondersteunt dit, dus het kan zijn dat je dit niet kan activeren en je RAM niet kan versnellen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je moederbord. Meestal staan de XMP-opties aangegeven op het scherm met de hoofdinstellingen van je BIOS, maar dat is niet altijd het geval. Neem de tijd om in je BIOS te zoeken naar instellingen die met je RAM te maken hebben, zoals XMP of DRAM frequency. Als je de optie vindt, kan je een profiel selecteren. Meestal is XMP activeren en het eerste profiel selecteren genoeg.

Herstart en controleer

Als je klaar bent in de BIOS moet je de instellingen opslaan en je pc herstarten. Dat moet genoeg zijn om je RAM op te voeren naar zijn geadverteerde snelheid. Hier kan je weer CPU-Z gebruiken om te controleren of het nu wel werkt. Als dat het geval is, zal multitasking op je pc weer net een beetje beter gaan.

Ieder moederbord is anders

Sommige goedkopere of oudere moederborden ondersteunen XMP niet. Hierdoor kan je jouw RAM niet op de geadverteerde snelheid draaien. Daarvoor ben je afhankelijk van je hardware.