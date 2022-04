Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Er zijn vandaag de dag ontelbaar veel streamingdiensten. Daardoor kan het wel eens voorvallen dat je helemaal klaar zit om een film te kijken op Netflix om er dan achter te komen dat die exclusief voor Amazon Prime Video is. Hier kan de app Stremio bij helpen. Stremio is geen videostreamingplatform, maar eerder een online streamingbibliotheek die je toont waar je een stream voor een film of serie kan vinden. Omdat de app niet rechtstreeks content aanbiedt en volledig opensource is, is het (anders dan het inmiddels ter ziele gegane Popcorn Time) legaal te gebruiken.

Streamen met Stremio: zo werkt het

1. Stremio installeren

Stremio is beschikbaar voor zowel desktop als smartphone. De desktopapp (beschikbaar voor Windows, Mac & Linux) download je gratis via de website, de mobiele app vind je uiteraard via de Google Play Store en Apple App Store (beperktere versie). Na de installatie maak je een account aan en je bent klaar om te streamen.

Stremio heeft een ruime videobibliotheek.

2. Zoek films en series

Je wordt nu meteen geleid naar de catalogus van Stremio. Je zal snel ontdekken dat die zeer uitgebreid is. Van Hollywoodhits tot obscure B-films: je vindt het er allemaal terug. Stremio helpt je zelfs YouTube-kanalen te ontdekken. Als je klikt op een titel, krijg je rechts te zien waar je de titel kan terugvinden. Dat kan een link naar Google Play of iTunes zijn waar je de titel éénmalig kan aankopen, of streamingplatformen die de rechten hebben over de titel. Bij elke link staat zelfs de maximale beeldkwaliteit zodat je de verschillende opties kan vergelijken. Als je klikt op de link verlaat je de applicatie en word je doorverwezen naar het streamingplatform.

“Ga op zoek naar de beste stream.”

Je kan de titel ook toevoegen aan je Bibliotheek om later te bekijken. In de kalenderwidget kan je zien wanneer nieuwe afleveringen voor je opgeslagen series verschijnen. Voorlopig zijn films nog niet offline beschikbaar, al zou Stremio dit in de toekomst wel toevoegen.

Mis geen enkele nieuwe aflevering dankzij Stremio.

Let op met add-ons

Stremio biedt verder nog de optie om extra add-ons toe te voegen. Wees je er goed van bewust dat veel add-ons worden aangeboden door illegale torrentwebsites zoals PirateBay. Het installeren en gebruiken van dergelijke add-ons om auteursrechtelijk beschermd werk te downloaden is in principe strafbaar. Gebruik ze dus liever niet als er legale alternatieven bestaan.