Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wil je een serie kijken die alleen op de Amerikaanse Netflix staat? Met een VPN kan je geografische blokkades omzeilen en toegang krijgen tot films en series uit het buitenland. Wij laten je zien hoe je een VPN kan gebruiken op smartphone en smart-tv.

Met een VPN (Virtual Private Network) beveilig je jouw internetverbinding, waardoor niemand zomaar kan meekijken bij wat je online doet. Dat is niet het enige voordeel. Zo kan je een VPN ook gebruiken om geografische blokkades te omzeilen. Wil je een buitenlandse sportwedstrijd kijken? Of een serie die alleen op Netflix in de Verenigde Staten beschikbaar is? Dan heb je een VPN nodig. Een VPN installeren op pc is zo gedaan, maar misschien kijk je liever films op je smartphone of tv. We leggen je uit hoe dat moet.

Zo gebruik je een VPN op smartphone of tv

Kies de juiste VPN

De keuze is reuze, als het om VPN’s gaat. Als je van plan bent om content te streamen uit andere regio’s, is het belangrijk dat je de juiste uitzoekt. Let bij het kiezen vooral op de mogelijkheden voor smartphones. Deze informatie kan je terugvinden op de website van de VPN-dienst. De bekendste diensten, zoals ExpressVPN, NordVPN, Surfshark en Private Internet Access, hebben apps voor Android, iOS en soms zelfs voor Android TV.

ExpressVPN

Download de app

Meestal is het instellen van een VPN op een smartphone heel eenvoudig. Je hoeft alleen de app te downloaden van je netwerk naar keuze. Zoek de VPN op in de Apple App Store of Google Play Store en installeer de app. Volg daarna de stappen die in beeld staan. Op je smartphone kan je controleren of de VPN actief is. iOS-gebruikers gaan naar ‘Instellingen’, ‘Algemeen’ en vervolgens ‘VPN’. Daar zou de actieve VPN in de lijst moeten staan. Op Android werkt dit bijna hetzelfde. Je gaat naar ‘Instellingen’, ‘Verbindingen’, ‘Meer verbindingsinstellingen’ en vervolgens ‘VPN’. Nu heb je meteen toegang tot buitenlandse media op je smartphone.

Als je wil, kan je de VPN altijd aan laten staan

Cast naar chromecast

Heb je een Chomecast of een smart-tv die casten ondersteunt? Dan ben je nu al klaar. Zet je VPN aan op je smartphone. Kies een film of serie uit op je favoriete streamingdienst en zoek naar het Cast-icoontje. In de regel staat dat rechtsboven in beeld. Klik erop en selecteer jouw Chromecast of tv uit de lijst om de content daarop af te spelen. Als de VPN actief is op je smartphone kan je eenvoudig films en series casten die niet in jouw regio beschikbaar zijn.

Download de Android TV-app

De grotere VPN-diensten hebben vaak niet alleen een app voor smartphones, maar ook voor Android TV. Dit maakt het nog makkelijker om in te stellen. Het enige dat je dan hoeft te doen is op je Android TV zoeken naar de app van jouw VPN op de Google Play Store. Daarna is het een kwestie van inloggen, de stappen in beeld volgen en een locatie uitkiezen. Als je de VPN activeert en naar je favoriete streamingdienst gaat, krijg je het aanbod te zien van de regio die je hebt uitgekozen.