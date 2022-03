Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Het is superhandig om altijd je computer bij de hand te hebben. Met een laptop kan je altijd zitten om te werken, mails te beantwoorden of je sociale media bij te houden. Maar die batterij… voor je het weet zit ze weer zonder sap. Zeker nu de dagen korter worden en de temperatuur daalt, zal de batterij van je laptop het zwaarder te verduren hebben. Vooral wanneer je hem regelmatig onderweg gebruikt. Met deze vier tips kan je de levensduur van je batterij verlengen.

Zo zorg je ervoor dat je laptop-batterij het langer uithoudt

Alles verlagen

Je verbruikt energie met alle processen die op de achtergrond werken. Door die uit te schakelen of te verlagen, kan je heel wat energie besparen. Windows heeft het je gemakkelijk gemaakt en kan de meeste achtergrondtaken voor je op een lager pitje zetten. Ga daarvoor naar Instellingen > Systeem > Hardware en geluiden > Energiebeheer. Vink daar de optie Energiebesparing aan. Dat zal je al de nodige winst opleveren.

De makkelijkste weg.

Vliegtuig-modus

Werk je een tijdje offline aan een document of in een mailprogramma zoals Microsoft Outlook of Windows’ eigen programma Mail? Of wil je Netflix-films bekijken die je hebt gedownload? Overweeg dan om je computer in de vliegtuigmodus te zetten door rechtsonder het meldingmenu te openen en op het vliegtuigicoontje te klikken. Wifi en bluetooth worden uitgeschakeld, waardoor je de nodige energie bespaart. Bovendien krijg je niet telkens vervelende pop-ups van alle programma’s die online zijn. Verlaag hier ook meteen de helderheid van je beeldscherm.

Energiezuinig in het vliegtuig.

Schakel software uit

Ieder programma dat op de achtergrond draait, verbruikt energie. Heb jij bijna continu een aantal programma’s op je taakbalk staan? Kijk welke echt belangrijk zijn. Sluit ook tabbladen van je browser die je niet gebruikt. Zorg dus dat je alleen die programma’s open hebt staan die je op dat moment gebruikt. Wil je een stapje verder gaan? Ga dan in Taakbeheer (opzoeken via het vergrootglas) naar het tabblad Opstarten en schakel software uit dat automatisch laadt zodra je de computer opstart.

Te veel vensters openstaan? Dat slurpt energie.

Warmte vermijden

Onze laatste tip is niet echt een technische: houd de laptop goed schoon. De ventilatieopeningen zijn een vergaarbak voor stof en pluisjes (zeker als je de laptop op schoot of op een dekentje gebruikt). Hierdoor kan de warmte niet goed weg en moet de laptop meer energie verbruiken om koel te blijven. Spuit er af en toe wat compressielucht doorheen om het stof weg te blazen. Leg je laptop bij voorkeur ook niet vlak op tafel, maar gebruik bij voorkeur een steuntje, zodat de warmte goed weg kan.

Je laptop houdt niet zo van te veel warmte.