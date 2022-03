Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Last van stof of hitte in jouw pc? Goede doorstroom van lucht is cruciaal voor de prestaties. Met deze stappen hou je jouw pc georganiseerd en schoon. Het moeilijkste gedeelte van een pc bouwen is het kabelmanagement. Zelfs de beste fabrikanten maken daar fouten in. Als kabels in de weg hangen kan dat invloed hebben op de luchtdoorstroom in een pc. Ook stof bouwt dan makkelijker op. Hierdoor kan je pc slechter gaan presteren of zelfs oververhitten. Als je wil dat jouw onderdelen zo lang mogelijk meegaan, kan je de volgende stappen doorlopen om je pc schoon te houden en voor een betere luchtdoorstroom te zorgen.

Zo verbeter je de airflow van je pc

Controleer op obstructies.

Kabelmanagement

Tussen de voorste en achterste ventilatoren in je pc moet zo min mogelijk obstructie zitten. Sommige componenten zullen altijd een beetje in de weg hangen, maar je kan alvast zelf wat doen aan het kabelmanagement. Veel pc-kasten hebben openingen waarin je de kabels kan wegwerken. Meestal zitten ze aan de andere kant van waar je moederboard geïnstalleerd zit. Schroef je kast een keer open en kijk of je nog kabels weg kan werken aan de achterkant, zodat ze niet tussen de ventilatoren zitten en een obstructie vormen voor de luchtstroom. Niet elke kast heeft plekken waar je netjes de kabels kan wegstoppen, maar met een beetje creativiteit kom je ver. Zo zijn ongebruikte compartimenten voor HDD’s ideaal om wat snoeren in weg te stoppen. Heb je geen optische drive in jouw systeem? Misschien zit er wel een compartiment voor in de kast. Ook dat is ideaal om kabels in te verstoppen.

Netjes lijkt het misschien niet, maar lege HDD-compartimenten zijn perfect om kabelbundels in te verstoppen.

Controleer de ventilatoren

Een veelvoorkomende fout bij het bouwen van pc’s (die professionals soms ook maken) is het verkeerd instellen van de ventilatoren. Idealiter zuigen die aan de voorkant koele lucht naar binnen en blazen ze aan de achter- en bovenkant de hete lucht naar buiten. Controleer of dit in jouw systeem ook het geval is. Bij de meeste ventilatoren staat op de voorkant (de kant die lucht naar binnen zuigt) het logo van het merk. Dit is de kant waar de ventilatorbladen bol staan. De kant waar de bladen hol staan is waar de lucht weer uitkomt. Aan een kant van de kast wil je frisse lucht naar binnen trekken, en aan de andere kant warme lucht naar buiten duwen.

Controleer de draairichting van de ventilatoren.

Maak je systeem stofvrij

Zelfs de schoonste, meest georganiseerde pc-kast verzamelt na verloop van tijd stof. Dit belemmert de luchtstroom en koelingsmogelijkheden van het systeem. Een makkelijke manier om dit schoon te maken is met een spuitbus perslucht en een droge stofdoek. Let wel op dat je geen kabels losstoot terwijl je aan het poetsen bent. Een lastige plek waar vaak veel stof verzamelt is in de ventilatoren. Deze moet je goed schoonspuiten met perslucht omdat het behoorlijk wat effect heeft op de luchtstroom. Ook de voeding van je pc heeft ventilatoren, controleer deze altijd op stofopbouw. Sommige moderne pc-kasten komen met ingebouwde stoffilters. Deze schoonmaken is heel eenvoudig. Je hoeft ze alleen te verwijderen, schoon te maken met perslucht of een stofdoek en weer terug te plaatsen.

Controleer de ventilatoren en stoffilters.