Wanneer je iets duidelijk wil maken, is het soms beter om te werken met plaatjes. In Microsoft PowerPoint kan je fraaie beelden achter elkaar zetten… maar hoe speel je ze af op een televisie of beamer? Door ze om te zetten in een videobestand, natuurlijk. Er zijn genoeg situaties denkbaar waarin je wel een presentatie wil laten zien, maar niet de mogelijkheid hebt om een laptop of tablet mee te nemen om die aan een tv te koppelen. Door je presentatie om te zetten naar een videobestand kan je ze via een USB-stick direct afspelen. Zo kan je jouw reclamefilmpje, familiegeschiedenis voor op een reünie of bruiloft, of vakantiefoto’s aan de lopende band laten rouleren, zonder dat je ernaar hoeft om te kijken.

Hoe maak je een video van je PowerPoint?

Open je presentatie

Voor je begint, moet je natuurlijk wel al een presentatie klaar hebben. Als je dat hebt gedaan, open je de presentatie via Bestand > Openen. Nu kan je nog schuiven met de volgorde van de slides, teksten veranderen of de opmaak aanpassen. Ben je tevreden over het resultaat? Dan kunnen we verder met de tweede stap, het omzetten naar video.

Bepaal wat je wil laten zien.

Begin je export

Voor we de film kunnen exporteren, moeten we naar de juiste menufunctie gaan. Ga naar het menu Bestand en klik in de linkerkantlijn op Exporteren. Er verschijnt nu een tweede verticale balk, waaruit je de functie Een video maken aanklikt. In het hoofdvenster van PowerPoint komen nu een paar opties beschikbaar die specifiek voor het exporteren van een video zijn bedacht.

De eerste stap naar het exporteren is het selecteren van de juiste functie.

Instellingen kiezen

In het hoofdvenster van PowerPoint verschijnen nu drie keuze-opties. De bovenste optie is de beeldkwaliteit. Speel je de video af op een wat oudere televisie of beamer? Dan ben je het veiligst met de optie HD (720p). Voor de meeste televisies kies je voor Full HD en voor nieuwere modellen kies je 4K voor het scherpste beeld. Bedenk wel: hoe hoger de kwaliteit, des te groter het bestand. De tweede keuze is of je de slides achter elkaar wil laten spelen, of dat je er tekst en uitleg bij wilt geven. In dat laatste geval maak je echt een film en klik je de presentatie live door. De makkelijkste en meest gebruikte manier is de functie Opgenomen tijdsinstellingen en gesproken tekst niet gebruiken. Stel hiervoor een aantal seconden per slide in (standaard staat het op 5 seconden).

Bepaal je instellingen voor een optimaal resultaat.

Opslaan en delen

Heb je alle instellingen gedaan? Dan kan je op de knop Video maken klikken. Kies de gewenste bestandslocatie en -naam en klik op Opslaan. Je bestand wordt nu als MP4 of als WMV opgeslagen (wij adviseren MP4, de meeste apparaten zijn hiermee compatibel) en je kan het via een usb-stick, cd-rom of netwerkaansluiting delen met andere apparaten.

Nu gaan we het bestand laten aanmaken door PowerPoint.