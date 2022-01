Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

PowerShell is in feite een programmeertaal die Microsoft exclusief heeft ontworpen voor het Windows-besturingssysteem en gaat al terug tot Windows XP. Het programma wordt vaak gebruikt door IT-professionals om eenvoudige taken te automatiseren. Je moet zelf die commando’s schrijven via tekstcommando’s, zoals in de goede oude tijd. We gaan je enkele basiscommando’s leren waarvoor helemaal geen uitgebreide IT-kennis vereist is.

De datum weergeven

Eerst moet je een nieuwe commandoprompt openen. Zoek naar Windows PowerShell via de zoekbalk en open de applicatie als administrator. Je krijgt nu een volledig leeg script te zien. Om het juiste gevoel in de vingers te krijgen, gaan we beginnen met het meest eenvoudige commando: de datum vragen. Typ het commando Get-Date in en de PowerShell speelt voor digitale klok.

Geforceerd stoppen/starten

Is een applicatie vastgelopen? Via Windows PowerShell kan je applicaties afsluiten wanneer dat niet via de gewone weg kan. Typ het commando stop-process en dan het proces-ID van de applicatie (dit kan je vinden via het tabblad Details in het Taakbeheer). Ik wil bijvoorbeeld de browser Edge afsluiten. Ik zie in het Taakbeheer dat het proces-ID 30364 is. Druk op Enter en Edge sluit af. Wil ik Edge nadien toch weer opstarten? Dan geef ik het commando start-process msedge in.

Bestanden zoeken

Een laatste truc die je we willen leren, is hoe je met Windows PowerShell bestanden kan vinden op je computer. We gaan dat doen voor een Word-document. Om een bestand te kunnen lokaliseren, heeft PowerShell het pad nodig. Open een Word-doc en klik op Bestand. Via info kan je het documentpad kopiëren. Typ nu in de commandoprompt test-path en plak het pad hierachter. De output die je nu te zien krijgt is ofwel True ofwel False. Als je True te zien krijgt, dan heeft PowerShell alle elementen van het bestand weten lokaliseren. False betekent dat sommige elementen of zelfs het bestand in zijn geheel niet meer te traceren zijn.

Je hebt nu wellicht de smaak te pakken en er zijn nog tientallen commando’s die je kan laten uitvoeren in Windows PowerShell. Maar we roepen toch op tot enige voorzichtigheid. Omdat je het programma met adminrechten gebruikt, kan je wijzigingen aanbrengen aan je systeem. Slecht geschreven commando’s kunnen je systeem dan ook flink in de war brengen en sommige acties zijn onomkeerbaar. We raden daarom aan om de add-on met commando’s te raadplegen om te zien hoe je een commando wil ingeven en welke actie je hiermee zal triggeren.