Hoewel alle toetsenborden een speciale Screenshot-knop hebben (PrtScrn of Print Screen), is er een betere manier om screenshots te maken. Met de speciale knop komt je volledige scherm op je plakbord te staan. Maar het Knipprogramma van Windows geeft je meer controle over wat er zichtbaar is. Zo kun je alleen het actieve venster laten zien, of een deel van het scherm selecteren. Bovendien kun je de screenshot meteen opslaan als een bestand. En dat kan bijzonder handig zijn. We tonen je hoe je een screenshot maakt in Windows 11.

Hoe maak je een screenshot in Windows 11?

Open het Knipprogramma

Het knipprogramma openen kan op twee manieren. De meest uitgebreide manier is om het op te zoeken via het vergrootglas van Windows. Typ daar Knipprogramma in en je zal de applicatie zien verschijnen. Je ziet daar drie vakken: Nieuw, een keuzelijst voor het type knipsel en een menu om een vertraging in te stellen. Je maakt een nieuw knipsel met de sneltoets Windows+Shift+S, en dat is ook meteen de tweede en de snelste manier om een screenshot te maken. Je hoeft namelijk niet eerst het Knipprogramma te openen!

Kies je type screenshot

Druk je op Windows+Shift+S, dan wordt het snelmenu van het knipprogramma geopend. De twee snelste manieren om een screenshot te maken staan rechts: Vensterknipsel en Volledig Scherm knipsel. Met de laatste krijg je een screenshot van alles op je beeld, van linksonder tot rechtsboven. Alle geopende programma’s komen in beeld, alsook de taakbalk onderin. Met Vensterknipsel maak je een screenshot van één enkel programmavenster. Is dat venster fullscreen, dan verberg je eigenlijk gewoon je taakbalk. Is je venster niet gemaximaliseerd, dan krijg je gewoon een kleiner plaatje.

De snelste manier voor het maken van een screenshot in Windows 11.

Maak de screenshot van (een stukje van) je scherm

Wil je slechts een klein stukje delen van je scherm? Dan kan je met de eerste twee opties vooruit. De eerste knop is een Rechte Hoek Knipsel, de tweede functie is een Vrije Vorm Knipsel. Zodra je deze functies hebt geselecteerd, krijg je de mogelijkheid om aan te geven wat je als schermafbeelding wil gebruiken. Teken daarmee een vak op je scherm. Alles wat binnen de getekende vorm valt, wordt gekopieerd als screenshot.

Bepaal waar je een screenshot van wil maken.

Screenshot opslaan en delen

Heb je een screenshot gemaakt? Dan zie je die rechtsonder verschijnen in je meldingenoverzicht. Open het overzicht door één keer op de tijd/datum te tikken en klik op het screenshot dat je wil opslaan. Klik op de knop Opslaan (het icoon van de 3,5-inch-diskette, rechtsboven in beeld) en kies je bestandslocatie en bestandsnaam. Nu kan je hem delen via mail, op een USB-stick zetten, verwerken in een Word-document of presentatie… wat je maar wil!

Bewaar je screenshot als afbeelding