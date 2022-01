Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Stoor je je aan voorgeïnstalleerde applicaties die je nooit gebruikt? Zo verwijder je bloatware van je telefoon om ruimte vrij te maken.

‘Bloatware’ is een term voor applicaties die voorgeïnstalleerd staan op apparaten. Ze zijn geen onderdeel van het besturingssysteem, maar worden gepusht door de fabrikant. Sommige producenten durven echt overdrijven met het pushen van hun eigen applicaties. Als je effectief gebruikmaakt van deze apps is het handig dat je ze niet meer moet ophalen. Anders zitten ze eigenlijk alleen maar in de weg. Meer nog: ze vreten aan je batterij, pikken opslagruimte in en belasten je processor. Zo geraak je er vanaf.

Zo verwijder je bloatware van je smartphone of tablet

1. Schakel ze uit

Er is een makkelijke werkwijze om bloatware van de hand te doen: de app verwijderen of uitschakelen. Hiervoor moet je naar het menu App-beheer gaan in je telefooninstellingen. Selecteer een app die je niet meer van plan bent te gebruiken en verwijs ze naar de uitgang. Soms zal je echter een systeemapp niet kunnen verwijderen. Een optie is dan om de applicatie uit te zetten zodat ze niet meer actief is.

Gebruik je het niet? Verwijder het dan.

2. Android Studio

Voor de hardnekkige apps zijn dus de grove middelen vereist: de Android Studio voor Windows. Open Info over je Telefoon en duw enkele keren op de Android-versie om de ontwikkelaarsmodus te openen. Sluit je smartphone aan op je pc en neem via PowerShell de controle over met de commando’s .\adb devices en ./adb shell. Met het commando pm uninstall -k –user 0 <naam kan je de app dan nog verwijderen. De naam van de app is in dit geval de unieke package-naam die de app identificeert. Die is te vinden in de Play Store-url van de app. Voor Google Maps is dit bijvoorbeeld com.google.android.apps.maps.

Duik de Android Studio in. ©Google LLC

3. Rooten

Is ook dat niet voldoende, dan zal je het hard moeten spelen. Hiervoor heb je zogenaamde rooting-apps nodig. Rooten betekent dat je de beveiliging van het besturingssysteem omzeilt en alle beheerrechten in handen krijgt. Je hebt vrij spel om vervelende apps buiten te bonjouren. Hoewel je zeker niet eerste de beste rooting-app mag installeren, zijn applicaties als Dr.Fone – Root en Kingo Root wel te vertrouwen. Die vind je niet terug in Play Store omdat Google niets van deze applicaties wil weten, dus moet je ze als apk-bestand op je smartphone installeren.

4. Risico’s bij rooten

Een smartphone rooten is niet zonder risico. Je verliest je garantie en je smartphone is veel kwetsbaarder voor hackers. Als het rooten mislukt, kan je smartphone compleet onbruikbaar zijn.