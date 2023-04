Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Met een WhatsApp Back-up voorkom je dat je al je gesprekken verliest bij een aankoop van een nieuwe smartphone.

WhatsApp is een van de populairste berichten-apps ter wereld, die door miljoenen mensen dagelijks wordt gebruikt om in contact te blijven met vrienden, familie en collega’s. Hoewel de app een handige manier biedt om te communiceren, is het belangrijk om te onthouden dat de berichten, foto’s en video’s die je verstuurt en ontvangt waardevolle gegevens kunnen zijn die je niet wilt verliezen. Daarom is het cruciaal om regelmatig back-ups te maken van je WhatsApp-gegevens, zodat je ze kunt herstellen als er iets misgaat, of als je een nieuwe smartphone koopt. Bovendien is het trouwens altijd een goed idee om back-ups te maken. In dit artikel zullen we je laten zien hoe je back-ups kunt maken van je WhatsApp-berichten en media. Je kan er voor kiezen om handmatig een back-up te maken, of instellen dat WhatsApp dit automatisch doet.

Een WhatsApp Back-Up maken in Android

WhatsApp Back-Ups die je maakt in Android worden opgeslagen op Google Drive. Zo begin je er aan:

Open WhatsApp Tik rechtsboven op de drie puntjes en open Instellingen Tik op Chats > Chat back-up Onder ‘Google Drive instellingen’ tik je op Back-up maken naar Google Drive. Kies nu de gewenste frequentie van de back-up, zoals Dagelijks of Wekelijks Tik op Back-up maken via mobiel netwerk , als je dit uitzet zullen er alleen back-ups gemaakt worden als je verbonden bent met een wi-fi netwerk om zo data te besparen.

Ziezo, WhatsApp zal nu automatisch back-ups maken op de door jouw ingestelde frequentie. Wil je liever handmatig een back-up maken? Klik dan in het venster “Chat back-up” op Back-up maken.

Een WhatsApp Back-Up maken in iOS

WhatsApp Back-Ups die je maakt in iOS worden opgeslagen op iCloud. Zo begin je er aan:

Open WhatsApp

Ga naar Instellingen en open Chats

en open Tik op Reservekopie chats

Tik op Autom. reservekopie en kies een frequentie zoals Dagelijks of Wekelijks

WhatsApp zal nu automatisch back-ups maken op de door jouw ingestelde frequentie. Als je liever meteen een back-up wilt maken, tik je onder “reservekopie chats” op Maak nu reservekopie.

